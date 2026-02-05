⁠¿Indirecta? Cuál es el delantero colgado en Boca que reapareció en las redes tras las lesiones en el plantel

Un delantero que no es tenido en cuenta por el entrenador Claudio Úbeda reapareció en las redes sociales con una llamativa historia.

Boca atraviesa un presente indeseable respecto a una catarata de lesiones en la delantera, que lo dejan a Claudio Úbeda casi sin respuestas para poder armar el once inicial. Ante las ausencias de Migue Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani, probó con Lucas Janson pero luego de jugar ante Estudiantes, se lesionó.

Exequiel Zeballos, que era el mejor futbolista en el ataque, también sufrió un desgarro esta semana, mientras que Ander Herrera sufrió una molestia. Carlos Palacios ya estaba afuera desde la pretemporada y Alan Velasco sufrió un serio esguince de rodilla en el debut contra Estudiantes.

En la última fecha ante Newell's, donde el equipo ganó 2-0, Úbeda tuvo que recurrir a la titularidad de Íker Zufiaurre y Gonzalo Gellini, de buena presentación ambos, pero siendo volantes que están jugando en la delantera.

En este contexto, en las últimas horas un jugador olvidado en el Boca Predio se manifestó en las redes sociales con una particular imagen compartida que despertó atención.

Fue Nicolás Orsini, quien a un costado de la cancha donde entrena el plantel xeneize compartió una imagen donde mostró un mate en la mano y una ojota con los colores de Boca. A su vez, lo llamativo fue el título de la canción que acompañó la publicación: Cosas buenas de la banda Suma Paciencia.

Orsini mate posteo

El jugador se reincorporó a los entrenamientos del xeneize en enero del 2026 luego de una temporada en Platense. Más allá de estar a disposición para el cuerpo técnico, el delantero de área no volvió a ser tenido en cuenta en los entrenamientos por lo que suma ejercicios físico por separado.

orsini boca

Además de Zeballos: Boca pierde a otra pieza fundamental por lesión

Boca volvió a encender las alarmas en el predio: después del desgarro de Exequiel “Changuito” Zeballos en el primer turno del miércoles, Ander Herrera tampoco pudo completar la segunda práctica por una molestia muscular y será evaluado este jueves por la mañana para definir si se trata de una sobrecarga o si necesita estudios.

La preocupación no es menor por el historial del español: en el club entienden que el problema físico ya se volvió recurrente y, si se confirma una lesión muscular, quedaría afuera de los convocados para el duelo ante Vélez y podría perderse más de un partido.

Ander Herrera-Portada

El caso de Zeballos, además, golpea fuerte por su momento: el extremo venía siendo de los más desequilibrantes del equipo y sintió una molestia que obligó a frenar y esperar el parte médico tras los estudios.

Además, la recuperación estimada también lo marginaría del compromiso frente a Platense, programado para el domingo 15 de febrero, y su presencia en el clásico ante Racing aparece como altamente improbable. Si los plazos se cumplen según lo previsto, el extremo recién podría reaparecer en el cruce por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, encuentro apuntado como posible regreso a la actividad.

Zeballos-Lesión-Portada

Como si fuera poco, el panorama general ya venía cargado: Boca arrastra una lista larga de lesionados que incluye a Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia), Miguel Merentiel (distensión en gemelo derecho), Lucas Janson (desgarro abdominal), Carlos Palacios (sinovitis en rodilla derecha) y Alan Velasco (distensión ligamentaria en rodilla izquierda), lo que complica la preparación para el cruce del domingo 8 de febrero, a las 22:15, ante Vélez en el José Amalfitani, con el Fortín líder e invicto de la Zona A.