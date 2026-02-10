Boca y River presentaron nuevas camisetas para este año y las redes hablaron

La marca de las tres tiras publicó imágenes oficiales de las indumentarias alternativas de ambos clubes.

Este martes, a través de las redes sociales, Boca y River presentaron nuevas camisetas alternativas. Se trata de la tercera ropa de partido para cada institución, que se suman a las dos que cada club tenía desde el Mundial de Clubes pasado.

Las dos instituciones más grandes del país comparten sponsor, ya que ADIDAS es desde hace años quien tiene los contratos y maneja el merchandising oficial.

Leandro Paredes encabezó el grupo de jugadores del xeneize que forman parte de la campaña publicitaria. Junto a él aparecen los experimentados Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Ander Herrera , sumado a los jóvenes del club, Exequiel Zeballos y Milton Delgado. Otro que sale es el lateral Lautaro Blanco.

La nueva camiseta alternativa tiene como color dominante al blanco, con líneas horizontales azules y amarillas. El modelo tuvo buena recepción de la gente en cuanto al diseño, pero los comentarios en las publicaciones del club son en su mayoría negativos, a raíz de las derrotas frente a Estudiantes de La Plata y Vélez, como visitante, donde Boca dejó una pobre imagen.

Embed nacida de las paredes de La Boca.



la nueva tercera camiseta de Boca Juniors, ya disponible. pic.twitter.com/HhdBl7JJes — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 10, 2026

Por su parte, el Millo también tiene nueva casaca. La tercera en el orden de importancia junta cuatro colores que hasta ahora no se habían combinado. El rojo, negro y blanco, que dominan en la camiseta suplente, ahora se juntaron con el violeta, un color que River ha sabido tener en sus camisetas alternativas.

Además de Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno, también está Marcos Acuña como uno de los jugadores elegidos para promocionar la salida del tercer conjunto oficial. El zapalino es uno de los jugadores de mayor peso que tiene el plantel, por ser campeón del mundo con la selección.

Otros que aparecen en el video son Facundo Colidio, Maxi Meza y Giuiliano Galoppo.

Embed River Plate presentó su nueva tercera camiseta 2026 x @adidasfootball.



¿Qué te parece? pic.twitter.com/udqZkueNIW — Marca de Gol (@marcadegol) February 10, 2026

A diferencia del modelo de Boca, la camiseta nueva de River recibió muchas críticas. Eso sí, ambas parcialidades coinciden en el tipo de comentarios en las distintas publicaciones en las redes sociales.

Los hinchas del Millo piden a sus futbolistas que mejoren su rendimiento y empiecen a ganar. El mazazo sufrido ante Tigre, que lo goleó 4 a 1 en el Monumental el último sábado, generó mucho enojo en los simpatizantes riverplatenses.