Quiso comprar entradas para Bad Bunny pero se equivocó de artista y se volvió viral: "Ya me parecía barato"

El furor por Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy, su impactante show en el Super Bowl y de cara a su gira mundial 2026, generó una ola de compras de entradas para las distintas presentaciones que tiene en distintos países, pero también dejó lugar para errores insólitos.

El Debí tirar más fotos World Tour” comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana y tiene, dentro de sus objetivos, recorrer 55 ciudades del mundo. Será la primera vez que Bad Bunny visite Europa desde 2019 y América Latina desde su icónica gira de 2022. También visitará por primera vez países como Australia, Brasil y Japón.

Una fan española se volvió viral en las últimas horas, después de contar que quiso conseguir tickets para ver al artista puertorriqueño y terminó comprando, por equivocación, entradas para otro show: “Ya me parecía barato”, bromeó al descubrir el error que rápidamente se difundió en redes sociales.

La joven decidió compartir en las redes sociales el momento en el que creyó haber comprado entradas para el show de su ídolo, pero la emoción le jugó una mala pasada y no se detuvo a leer correctamente.

Bad Bunny Bad Bunny en el Super Bowl sobre la casita diseñada por el argentino Federico Laboureau.

Un insólito error que se viralizó en las redes sociales

En vez de comprar entradas para el Bad Bunny "Conejo Malo", compró entradas para el show de Enrique Bunbury, lo cual se habría debido a una equivocación por la similitud entre las letras que llevan los nombres de los cantantes.

En las imágenes se pudo ver el momento en que la chica se dio cuenta de su error y se echó al piso a llorar mientras una amiga la filma sin dejar de reírse por la insólita equivocación. “Ya decía yo ‘qué barato está’. Me gasté 165 pavos”, expresó entre lágrimas y risas.

Luego de eso, las amigas se pusieron a escuchar al cantante español y descubrieron que poco tiene que ver con el puertorriqueño.

Quería entradas para Bad Bunny, pero se equivocó y compró para Enrique Bunbury

“Y recuerden, amigos, miren bien los nombres y las fechas antes de comprar la entrada”, dijo una de las chicas a cámara, tomándose con humor su error.

El fenómeno Bad Bunny sigue creciendo

El impacto Bad Bunny fue inmediato y se sintió lejos de la cancha. Después del show de medio tiempo del Super Bowl, las búsquedas para “aprender español” en Estados Unidos se dispararon hasta un 178%, con picos de más de 63.000 consultas diarias. Lo que empezó como un espectáculo musical terminó convirtiéndose, en cuestión de horas, en un fenómeno cultural con efecto educativo.

Según un estudio de la plataforma global de aprendizaje de idiomas Preply, ese pico de interés podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando recursos formales para aprender español, un crecimiento estimado del 200% asociado a un único momento cultural.

En el marco de su gira “Debí tirar más fotos World Tour”, Bad Bunny llegó a la Argentina. El cantautor se presentará el 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio de River Plate, arribó a Buenos Aires el martes por la madrugada y se alojó en un hotel de Recoleta, donde se encuentra recluido.