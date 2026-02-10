Efecto Bad Bunny: Aumentó el interés por estudiar español

Bad Bunny marcó un antes y después en la historia del Super Bowl de los Estados Unidos con un show impactante en el medio tiempo con un detalle particular: en tierras americanas, el cantante ofreció un recital completamente en castellano.

Inmediatamente durante la performance y las horas posteriores al mismo, las redes sociales estallaron con una catarata de mensajes y publicaciones que colocaron al tema en el centro de la opinión pública y se volvió tema de debate. Más allá de las repercusiones superficiales, hay un dato llamativo que se generó luego de la presentación.

Según trascendió, tras el show del artista que superó los 80 millones de oyentes mensuales en los primeros meses de 2026, habría tenido impacto en el deseo de las personas para estudiar el idioma. Métricas de la aplicación Duolingo, dedicada a enseñar idiomas, registran desde el pasado 9 de febrero un aumento del 35% en los estudiantes de español .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/duolingo/status/2020905398564540592&partner=&hide_thread=false Duolingo saw a 35% increase in Spanish learners last night.



Is this what a one-night stand feels like? pic.twitter.com/acf0DZczhh — Duolingo (@duolingo) February 9, 2026

Uno de los responsables de este notable incremento sería el show hecho por el puertoriqueño junto a otras figuras reconocidas como la estadounidense Lady Gaga. A su vez la presentación se dio en un contexto complejo para el país norteamericano debido a la implementación del ICE, aplicado a las políticas migratorias.

Cómo fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl a la que Trump calificó de "desagradable"

Bad Bunny llevó la música latinoamericana y su reguetón al Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, convirtiéndose en uno de los espectáculos de medio tiempo con mayor audiencia en su historia, alcanzando un récord de 142,3 millones de espectadores.

Más de 75 mil personas en el estadio pudieron disfrutar del despliegue de una puesta en escena con fuerte identidad latina, sin perder ningún detalle. El campo de juego se convirtió en una escenografía caribeña con guiños a Puerto Rico, mientras sonaban hits como "Tití me preguntó", "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR" y sus nuevos éxitos del álbum "Debí tirar más fotos".

Durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks, Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), realizó una presentación que trascendió lo musical. El show estuvo plagado de guiños a la comunidad latina, en medio de polémicas y críticas de figuras conservadoras de Estados Unidos, entre ellas el presidente Donald Trump.

"¡Qué rico es ser latino!", fue lo primero que dijo el artista, de 31 años, al aparecer en escena y con una pelota de fútbol americano bajo el brazo comenzó con "Tití me preguntó". El show incluyó la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin. También fueron parte artistas como Cardi B, Karol G, Young Miko y Pedro Pascal que fueron parte del elenco que acompañó.

El show del Super Bowl, con artistas internacionales acompañando al puertorriqueño

Tras sorprender a todos con un popurrí de canciones de puertorriqueños, como "Gasolina", de Daddy Yankee, lanzó: "Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí", expresó el cantante antes de que las cámaras mostraran a una pareja en medio de su ceremonia de casamiento y diera pie a la presentación de Lady Gaga.

La cantante interpretó una versión en merengue de 'Die With A Smile' y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de 'Baile Inolvidable'.

Tras la presentación de la primera gran invitada de la noche, comenzó a sonar "Baile inolvidable" y luego "NUEVAYoL". Con el segundo gran invitado, Ricky Martin apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco 'DtMf' cantando "Lo que le pasó a Hawái".

Acto seguido se escuchó "Café con ron", y para el final, mientras cantaba el tema que le da título a su último álbum, Bad Bunny comenzó a nombrar a todos los países de América Latina, rodeado de bailarines que enarbolaban y banderas de todas aquellas naciones, en una clara declaración de principios.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor", remarcó el Conejo Malo. "Dios bendiga a América", lanzó mientras izaban banderas latinas. Concluyó con "Debí tirar más fotos", un cierre masivo con todos los bailarines en escena y otro mensaje: "Seguimo’ aquí".

La crítica de Donald Trump al show de Bad Bunny en el partido de la NFL

Tras la presentación, el presidente Donald Trump publicó un mensaje explosivo en sus redes sociales contra la performance del puertorriqueño.

A través de la red social Truth Social, Trump expresó su rechazo al show, afirmando: "¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!". "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia", escribió el mandatario.

El mandatario añadió que "nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es desagradable, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AccessBadBunny/status/2020673267594371255&partner=&hide_thread=false ALL THE LATIN AMERICAN COUNTRIES BEING MENTIONED BY BAD BUNNY IN THE HALFTIME SHOW. #SuperBowl pic.twitter.com/sYySsOmTE8 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 9, 2026

Previamente el republicano ya se había manifestado en contra de la elección de Bad Bunny como protagonista del entretiempo, llegando a calificarla como "una horrible elección“. En su reciente publicación, intensificó sus críticas al asegurar que el evento fue "una bofetada" para Estados Unidos.