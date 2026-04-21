Video viral: le pidió a un chico que la pase a buscar para la cita y la respuesta fue insólita

La joven compartió el chat de la conversación que tuvieron previo al encuentro, y generó gran polémica en las redes.

La cita que iba a concretarse derivó en un cruce de mensajes que se volvió viral en TikTok

Un video se volvió viral en TikTok y abrió una discusión entre miles de usuarios sobre las expectativas en una primera cita . La joven compartió una conversación con un hombre, y la respuesta que recibió terminó generando polémica por el tono y el planteo.

El contenido publicado superó las 200.000 reproducciones y se convirtió en tema de debate en la plataforma.

El eje no fue solo el intercambio puntual, sino lo que refleja: qué se espera hoy de un primer encuentro y cómo se interpretan los gestos en ese contexto.

El mensaje antes de la cita que desató la polémica

Según explicó la joven en el video, todo comenzó cuando le preguntó al hombre a qué hora la pasaría a buscar por su casa. La respuesta fue irónica: cuestionó cómo podía trasladarse desde Mataderos hasta Colegiales en ese tiempo y dejó en claro que no tenía auto.

La reacción fue inmediata. La joven respondió y expresó su molestia, aunque luego aclaró que lo que más le incomodó no fue la negativa en sí, sino la forma en la que fue planteada. El conflicto estuvo en el tono de la respuesta, más que en la logística.

El intercambio continuó con otro mensaje del hombre que volvió a generar rechazo de la chica, y terminó de tensar la conversación antes de concretar la cita.

Le pidió que la pase a buscar y la respuesta del hombre la hizo estallar El debate sobre la cita expuso distintas posturas sobre gestos y expectativas en un primer encuentro

El gesto como eje del debate

En el video, Lucero defendió la postura de su hermana y explicó que no se trata de tener auto ni de resolver el traslado de una forma específica. Para ejemplificar, contó que su propia pareja la pasaba a buscar caminando, en colectivo o buscando alternativas. La clave, según su visión, está en la intención.

Su hermana reforzó esa idea con una frase que se volvió viral: “No me importa cómo, sino el gesto”. Ese concepto fue retomado por muchos usuarios y se convirtió en uno de los ejes centrales del debate.

El video generó respuestas de todo tipo. Algunos usuarios coincidieron con la postura de las jóvenes y remarcaron la importancia del gesto en una primera cita.

“Estas conversaciones deberían darse antes de la invitación, así ninguno pierde tiempo y ganas”, escribió un usuario. Otros fueron más tajantes: “Si no nos buscan por la puerta de casa, no hay cita”.

También aparecieron opiniones más críticas. “Ya perdí la esperanza”, comentó otro, mientras que algunos señalaron que cada persona debería manejar su propio traslado sin esperar ese tipo de actitudes.

EE.UU. acusa a TikTok de poner en riesgo su seguridad. Twitter

El caso se inscribe en un fenómeno más amplio. En los últimos años, las redes sociales, y en especial TikTok, se convirtieron en un espacio donde se discuten abiertamente las dinámicas de pareja y las expectativas en las citas.

Este tipo de contenidos suele viralizarse porque expone situaciones cotidianas que generan identificación. Los videos sobre chats, citas fallidas o diferencias de expectativas acumulan miles de interacciones y reacciones.

Además, el debate sobre la “caballerosidad” aparece de forma recurrente en estos espacios. Algunos usuarios sostienen que ciertos gestos siguen siendo importantes, y otros consideran que esas prácticas responden a modelos tradicionales que ya no representan a todos.