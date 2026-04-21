Una banda de delincuentes atacó a un policía que trabajaba como custodio en un comercio. El violento episodio ocurrió este martes.

Delicuentes balearon en el pecho a un custodio: querían robar la recaudación de un comercio

A plena luz del día ocurrió un violento episodio este martes en Isidro Casanova, partido de La Matanza. El custodio de una distribuidora de pollos fue baleado en el pecho por delicuentes que intentaban robar la recaudación. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Minutos antes de la 12 del mediodía, en el cruce de la ruta nacional 3 y la calle Settino, un oficial de la Policía Bonaerense hacía adicionales como custodia cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes que, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría.

La víctima, identificada como Mauro Fabián Molina, de 42 años, fue abordada por dos delincuentes armados que llegaron al comercio junto a otro cómplice que manejaba una camioneta Volkswagen Amarok de color gris.

Luego de los disparos, la banda delictiva subió a la camioneta en la que se movilizaban con una mochila que sacaron de la camioneta del custodio. El forcejeo duró menos de 1 minuto y huyeron rápidamente.

Video_ el momento en que ladrones asesinaron a un policía para robar la recaudación de un comercio en La Matanza _ TN - Google Chrome 2026-04-21 14-56-19

Rápidamente el policía Molina fue trasladado al Hospital Paroissien de Isidro Casanova. Pese a los intentos de reanimación y esfuerzo del equipo médico, las heridas que recibieron fueron fatales y se confirmó su muerte minutos después de su ingreso.

Quién era el custodio que fue baleado por delincuentes en La Matanza

Según revelaron medios locales, el agente trabajaba en la división de Delitos Federales de Lanús y murió en el lugar.

Había llegado desde su hogar en Lomas de Zamora al lugar de trabajo en una Volkswagen Amarok y los asaltantes lo atacaron apenas se bajó. Tenía un hijo de 15 años y una hija de 13.

policia baleado la matanza

La causa fue caratulada como homicidio agravado. El caso es investigado por el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza. Por el momento, los sospechosos son intensamente buscados por los efectivos policiales dela jurisdicción.

Video: así balearon al dueño de un frigorífico y le robaron la camioneta blindada

Un violento asalto quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede observar cómo dos motochorros interceptaron al dueño de un frigorífico, en plena vía pública y le dispararon.

Fuentes policiales informaron que los delincuentes lo atacaron a balazos cuando el hombre intentaba resguardarse en el comercio y le robaron la camioneta. Antes de huir, también le arrancaron las cadenas de oro que llevaba puestas.

El violento asalto ocurrió este miércoles a la tarde, cerca de las 17, en la esquina de Albarellos y la Avenida Juan Manuel de Rosas, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. El brutal ataque fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Pablo, víctima del violento hecho, estaba llegando a su negocio a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blindada, cuando vio que dos delincuentes lo empezaron a perseguir en motos.

En el momento en el que estacionó, los motochorros frenaron al mismo tiempo y lo abordaron a punta de pistola. El hombre intentó resguardarse y corrió hacia el interior del frigorífico, sin embargo, los ladrones se abalanzaron sobre él, disparándole varias veces, incluso cuando estaba tirado en el piso.