Atención fútbol argentino: ya se saben los días para los partidos de octavos y dónde se juega la final

AFA hizo oficial la distribución de los ocho encuentros para el primer cruce de playoffs el próximo fin de semana.

El fútbol argentino entra en su etapa decisiva para el primer semestre. La Copa de la Liga, en su versión Apertura , iniciará el próximo fin de semana los cruces de playoffs. A través de la cuenta oficial de la Liga Profesional, AFA informó en qué días se disputarán los ocho encuentros.

Cabe recordar que, desde lo estadístico, hay 12 que ya tienen asegurado su lugar y el resto se resolverá con los partidos de este lunes.

Boca es un caso particular, porque si bien ya está clasificado y lo más probable es que enfrente a Huracán, debe esperar el resultado de Vélez, que por ahora va con Gimnasia de La Plata.

Boca Central Córdoba (1)

El Fortín debería golear a Newell's por 7 a 0 para que cambien los rivales.

Independiente Rivadavia se quedó con el "1" de su zona y la general. Su rival en octavos por ahora es Unión, a menos que Defensa supere a Gimnasia en Mendoza este lunes. También está pendiente de ese partido River, que por ahora va contra San Lorenzo, a menos que el Halcón se imponga por dos o más goles.

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La distribución ubica cuatro partidos que pertenecen al mismo lado del cuadro el sábado y los otros cuatro el domingo. Los primeros clasificados se verán las caras el martes y los que pasen el domingo se enfrentarán el miércoles.

Además, todavía restan definirse los horarios.

Cómo se jugarán los octavos del fútbol argentino

La Liga Profesional informó que el sábado se jugarán los partidos Independiente Rivadavia vs Unión (puede cambiar según resultados), Talleres vs Belgrano, Argentinos vs Lanús y Boca vs Huracán.

Mientras tanto, el domingo se jugarán los partidos Estudiantes de la Plata vs Racing, Rosario Central vs Independiente, Vélez vs Gimnasia y River vs San Lorenzo (puede cambiar).

El fútbol argentino tiene estadio para la final

La Copa de la Liga, en su formato, incluye cruces a partir único de octavos de final en adelante. Hasta semifinales inclusive se juega en cancha del mejor ubicado y solo con público local, pero la definición es en terreno neutral y con ambas parcialidades.

En este contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló que la final se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

Además, el día elegido para conocer al campeón del fútbol argentino tendrá lugar el domingo 24 de mayo.

Cabe recordar que los últimos dos torneos se habían definido en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde festejaron Platense y Estudiantes de La Plata.

Allí también se habían disputado las finales del Apertura 2024 y el Clausura 2023, donde el Pincha y Rosario Central se consagraron campeones.

Primero, el clásico más importante de la provincia

En el Kempes, Talleres será local de Belgrano el próximo sábado, en un clásico que quedará para la historia. Será el duelo más importante entre ambos en primera división, ya que se trata de un cruce directo. El equipo que dirige Carlos Tevez finalizó en el cuarto lugar de la zona A y el del Ruso Zielinski fue quinto en el grupo B.