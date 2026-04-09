Cuál es el ex Real Madrid que eligió a Messi por encima de Cristiano Ronaldo

Un jugador que logró múltiples títulos con el merengue y lo enfrentó en varias oportunidades, sorprendió con una declaración sobre la forma de jugar del '10'.

El paso del tiempo enaltece aún más la figura de Lionel Messi. Pasan jugadores por el mundo del fútbol pero gran parte de las figuras que lo han enfrentado como también a otros jugadores, lo ponen como la figura más difícil que le tocó marcar. En las últimas horas fue un futbolista brasileño que brilló en el Real Madrid quien no ocultó su admiración por el ex '10' del Barcelona.

En diálogo con el exfutbolista Romario, en un nuevo episodio de YouTube Romario TV, el histórico lateral izquierdo Marcelo fue consultado si era más duro de marcar Cristiano Ronaldo o Messi. Sin dudarlo, contestó: “ Messi ". A su vez, sumó: “Es impresionante. O sea, todavía lo estoy buscando hasta el día de hoy, maldita sea. Él es muy impresionante. Messi es muy bravo”.

“Messi. Es impresionante. Porque él entiende muy bien todas las posiciones del campo. Cuando viene la pelota, ya sabe dónde tiene que meterse, qué hacer, cuándo salir y todo eso. Es impresionante”, sumó en su relato conociendo a la perfección su estilo de juego debido a que lo enfrentó en varias oportunidades. En las últimas semanas no es el único elogio debido a que Messi fue destacado por Kylian Mbappé y, también, por el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlbicelesteTalk/status/2041890576803479771&partner=&hide_thread=false Romario: "You faced both Cristiano and Messi, who was the tougher?



Marcelo: "Messi, but man, Messi was...very extraordinary.."



@Romariotv_ofc pic.twitter.com/cXbkHdRq8f — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) April 8, 2026

A su vez el cinco veces campeón de Champions League, ganador de seis ligas, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España con el merengue, destacó la figura de Messi por la capacidad de anticiparse a la jugada aún cuando no tiene el balón en sus pies. Opiniones más importantes para un jugador que lideró la elite del fútbol durante más de 20 años y podría jugar su último mundial este año.

Marcelo agradeció haber sido contemporáneo a Messi y Cristiano

"Creo que los jóvenes y nosotros, los que jugamos en la época de los dos, tenemos que estar agradecidos por eso. Porque pude vivir la época de los dos”, dijo y agregó: “Nosotros tenemos que agradecer que pudimos vivir estas épocas. Me parece importante decirlo porque mucha gente dice ‘ah, pero Cristiano...’, ‘pero Messi...’. No: nosotros los vimos, los estamos viendo. Es para disfrutar”.

No lo pudo ocultar: la inesperada frase de Max Verstappen sobre Lionel Messi que recorrió el mundo

Max Verstapp en no dudó en destacar la figura de Lionel Messi cuando tuvo que hablar sobre las cualidades del capitán de la Selección Argentina que levantó el título en la Copa del Mundo 2022. Cuando fue consultado por el nivel futbolístico y como deportivo del '10' el piloto holandés séxtuple campeó en la Fórmula 1 se deshizo en elogios.

El piloto de la escudería Red Bull analizó al jugador al ver la asistencia que le dio al lateral derecho Nahuel Molina por los cuartos de final de la mencionada edición del certamen ecuménico donde Argentina venció por penales a la Selección de su país de origen: “Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol”.

“Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad”, dijo mientras que también asumió que su capacidad es "imposible de detenerla".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elmejordelresto/status/2040855673089527817&partner=&hide_thread=false Seguro que no se esperaban ver a Verstappen hablando de Messi un fin de semana sin carreras...y acordándose del pase que metió vs Holanda en el mundial.



PD: Si Max dice Holanda y no países bajos, es Holanda y punto pic.twitter.com/Rcxseq0mk8 — El Mejor del Resto (@elmejordelresto) April 5, 2026

A su vez en su relato, soltó: “Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo, Simplemente, no puedes defender eso".

No es la primera vez que el piloto de la máxima categoría del automovilismo elogia al jugador. En su relato durante 2022, Verstappen había sido consultado sobre si era mejor Messi o Cristiano Ronaldo y dijo: "Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma“.