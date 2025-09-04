Escándalo en la ANDIS: los peritos no pudieron recuperar mensajes del celular de Diego Spagnuolo

Los peritos notificaron al juez y el fiscal que no lograron rescatar el contenido eliminado del dispositivo. Este jueves se peritarán otros tres dispositivos clave.

Advierten que a partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse un armado sistemático para darle de baja de manera masiva a las pensiones.

Los peritos informáticos que trabajan en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) notificaron al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi que no lograron recuperar los mensajes borrados del celular principal de Diego Spagnuolo , extitular del organismo y protagonista de los audios que originaron la investigación.

El motivo, según explicaron fuentes judiciales, es la técnica empleada para eliminar la información: se utilizó un método de borrado profundo que impide su recuperación. La pericia fue realizada por expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal ( DATIP ), quienes extrajeron una copia completa del dispositivo, aunque sin éxito para acceder al contenido previamente eliminado.

El teléfono fue secuestrado en el allanamiento al domicilio de Spagnuolo en Pilar, donde se entregaron dos dispositivos : uno sin información y el otro con datos parcialmente accesibles. En el equipo principal se identificaron conversaciones borradas , entre ellas con el presidente Javier Milei —a quien Spagnuolo representó como abogado— y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. También se borraron mensajes con Eduardo “Lule” Menem, otro de los señalados en los audios como partícipe de un supuesto esquema de cobros indebidos en la ANDIS.

chats borrados spagnuolo Los resultados no mostraron ningún contacto directo con el presidente Javier Milei.

Peritajes a celulares de empresarios

Este jueves se prevé el análisis de otros tres teléfonos: los de Eduardo y Jonathan Kovalivker —integrantes del directorio de la droguería Suizo Argentina, presunta intermediaria de los pagos— y el de Daniel Garbellini, ex número dos de Spagnuolo en la ANDIS.

La expectativa de los investigadores es baja: tanto Eduardo como Jonathan entregaron sus celulares apagados y sin claves, días después de los allanamientos. En el caso de Jonathan Kovalivker, se ausentó del domicilio en Nordelta al momento del procedimiento. Por su parte, Garbellini sí facilitó el acceso a su dispositivo, aunque se estima que pudo haber eliminado contenido sensible una vez que el caso tomó estado público.

Jonathan Kovalivker,

Secreto de sumario y planteos de nulidad

El expediente permanece bajo secreto de sumario, recientemente prorrogado por otros 10 días hábiles. No obstante, todas las personas mencionadas ya cuentan con representación legal. Este martes, Garbellini designó como defensor al abogado Agustín Biancardi.

En paralelo, la defensa de los Kovalivker, a cargo de Martín Magram, solicitó la nulidad de la causa argumentando que se basa en audios de origen desconocido. Además, pidieron que se aplique el principio de cosa juzgada, ya que la empresa había sido investigada en 2023 por contratos con la ANDIS, y ese expediente fue archivado.

El juez Casanello abrió un incidente para que todas las partes —incluyendo al fiscal, las defensas y la organización Poder Ciudadano, aceptada como querellante— se pronuncien sobre estos planteos antes de emitir resolución.