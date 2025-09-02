Quién es el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei, que cuenta con denuncias por acoso sexual

Fue notificado hace una semana de los cargos y deberá defenderse en el Consejo de la Magistratura. Cuáles son las denuncias.

Este viernes se dieron a conocer supuestos audios atribuidos a la secretaria general de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei , en el canal de streaming Carnaval, el mismo que había publicado los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se hablaba de supuestas coimas.

Ante esto, el gobierno denunció este lunes una "operación de inteligencia ilegal" , y se presentó una demanda en el fuero Civil y Comercial Federal, que le concedió una cautelar que ordena el cese de la difusión de nuevos audios que habrían sido grabados en la Casa Rosada.

Esta cautelar fue autorizada por el juez Alejandro Marianello , quien enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura , cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. Por una de ellas fue citado por el Consejo para declarar el pasado 19 de agosto y tiene 20 días para presentarse a defenderse.

Karina Milei en Junin

Las denuncias contra el juez Marianello, entre acoso sexual y abuso de poder

En total, el juez afronta expedientes en su contra por: abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. La documentación de las acusaciones contra el juez están en anexos reservados, por lo que no hay acceso público a cada expediente.

La denuncia más grave es de una mujer que asegura que a solo una semana de entrar a trabajar en el juzgado, sufrió tocamientos y besos no consentidos que la llevaron a tener una relación sexual para evitar represalias. En otra, se habla de comentarios sobre la vestimenta y apariencia física de otra mujer por parte de Maraniello. Los casos fueron derivados a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Esta situación escaló al punto de que en septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró haber logrado que se disponga "una consigna policial en el horario laboral" dentro del juzgado de Maraniello para "resguardar" a los empleados.

juez marianello

El magistrado fue informado de los cargos que se le imputan para que ejerza su defensa, en el marco del artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, encabezada por el consejero abogado César Grau.

Según su entorno, el juez rechazó todas las denuncias en su contra y sostiene que se trata de afirmaciones falsas.

A diferencia de la Comisión de Acusación del Consejo, que tiene la facultad de impulsar un proceso de juicio político, en la de Disciplina se analizan sanciones de menor gravedad, como la aplicación de descuentos en su salario.

¿Qué decían los audios que dieron lugar a la denuncia del Gobierno?

El programa Data Clave, del periodista Mauro Federico, dio a conocer filtraciones, en este caso, atribuidas a Karina Milei. Son 2 grabaciones cortas dadas a conocer el viernes último. Los periodistas del canal advirtieron que este material era un recorte de una grabación de mayor duración, y que se publicarían nuevos fragmentos esta semana.

En la primera, la hermana del Presidente dice: "No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate". En la segunda, agrega: "Entonces, acá ni siquiera. Porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada".