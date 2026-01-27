Una quemadura lo delató: detuvieron en Chubut a un hombre por un incendio intencional sobre la Ruta 3

El fuego se inició el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 1309, en la zona de Arroyo Verde. La Fiscalía lo imputó.

El sospechoso había sido visto por personas que pasaban por la ruta 3, en Chubut.

Un hombre de 34 años , oriundo de Tucumán, quedó detenido acusado de haber provocado de manera intencional un incendio de pastizales sobre la Ruta Nacional 3 , en Chubut .

Según la reconstrucción oficial, el foco fue advertido por automovilistas que circulaban por la zona de Arroyo Verde y el aviso permitió que la Policía llegara rápido y evitara que las llamas se propagaran.

La causa avanzó en las últimas horas con una definición clave: la Justicia dispuso 20 días de prisión preventiva para asegurar el proceso, mientras la Fiscalía reúne pruebas en una investigación que tendrá un plazo de seis meses .

El incendio en Arroyo Verde y el riesgo sobre la ruta

El episodio ocurrió el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 1309 de la Ruta 3, un tramo donde un incendio no solo implica daño ambiental: también puede transformarse en un problema de seguridad vial en cuestión de minutos.

De acuerdo con la información oficial, el foco representaba un riesgo adicional por la reducción de visibilidad en una zona de curva, la presencia de ganado en las inmediaciones y la cercanía con el propio paraje.

Personal policial de la Subcomisaría de Arroyo Verde intervino y logró sofocar el fuego de manera inmediata, antes de que se extendiera.

El rastrillaje y lo que hallaron los policías

Tras controlar las llamas, los efectivos realizaron un rastrillaje preventivo en el área. A aproximadamente un kilómetro del foco, a la altura del km 1310, observaron a un hombre caminando por la banquina.

Según informaron fuentes judiciales y el Ministerio Público Fiscal, el sospechoso presentaba quemaduras superficiales en una pierna y, al advertir la presencia policial, intentó deshacerse de un encendedor y de otros elementos vinculados a la investigación. Con esos indicios, quedó detenido en el lugar como presunto autor del incendio intencional.

El hombre quedó alojado en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn hasta la audiencia de control, a disposición del fiscal de turno.

Prisión preventiva y cómo sigue la causa

La audiencia de control de detención y apertura de investigación se realizó el lunes al mediodía en los Tribunales de Puerto Madryn. Allí, el fiscal Juan Pablo Santos formuló cargos por “incendio intencional” y pidió la prisión preventiva, que fue concedida por el juez penal Horacio Yanguela por el plazo de 20 días.

En paralelo, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres también se refirió al episodio en redes y destacó el rápido accionar policial para controlar el foco y concretar la detención.

“Hoy (domingo) a la tarde se registró un incendio intencional en la Ruta 3, a la altura de Arroyo Verde. Gracias al rápido accionar de nuestra Policía, el foco fue controlado de inmediato", escribió. Y confirmó que el presunto responsable “quedó detenido tras ser identificado en el lugar”.

En ese mismo mensaje, el mandatario provincial señaló la necesidad de modificar el marco legal actual para que los responsables de estos delitos reciban sanciones más severas. “Pero todos sabemos que no alcanza solo con la detención: si entra por una puerta y sale por la otra, el daño ya está hecho”. En ese contexto reclamó la incorporación de nuevas responsabilidades penales vinculadas a los delitos ambientales. “Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro ambiente”, expresó.

Torres remarcó la urgencia del debate parlamentario sobre la cuestión ambiental y sostuvo: “Hoy, más que nunca, exigimos el tratamiento urgente del proyecto impulsado por Edith Terenzi. En Chubut, y en toda la Argentina, el que prende fuego nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel”, concluyó.