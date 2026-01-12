En medio de los incendios en Chubut, hallaron un bidón con nafta oculto en un sendero y crece la alarma en la Patagonia

Una pareja de turistas lo encontró escondido detrás de un árbol, en un circuito de caminata muy concurrido de El Bolsón.

Una pareja de turistas que caminaba rumbo al Cajón del Azul , uno de los destinos más elegidos de la zona de El Bolsón (Río Negro) , encontró un bidón con nafta escondido detrás de un árbol y expuesto al sol. El episodio generó preocupación inmediata, sobre todo por el riesgo de un nuevo foco en un área de vegetación seca y tránsito permanente de visitantes.

Según relataron testigos, al detectar el recipiente los excursionistas decidieron actuar con extrema precaución: lo abrieron “de manera lenta y controlada” para liberar el gas acumulado y reducir el peligro.

Tras el hallazgo, la pareja siguió por el sendero hasta cruzarse con un oficial que se desplazaba en un cuatriciclo . Allí le informaron lo ocurrido y le indicaron la ubicación exacta del bidón con combustible.

De acuerdo a ese mismo testimonio, el efectivo respondió con una frase que encendió aún más el malestar: “Ahora es mío”, sin tomar datos personales ni dejar asentada una denuncia formal. Ante esa situación, los turistas resolvieron documentar el episodio y solicitaron que el policía les enviara un mensaje con el video como constancia.

Dos turistas encontraron un bidón con nafta oculto en el sendero al Cajón del Azul

Botellas rotas y el riesgo del “efecto lupa”

Durante la caminata, los testigos también dijeron haber visto botellas de vidrio rotas en distintos puntos del recorrido. Advirtieron que esos restos pueden aumentar el riesgo de incendios por el llamado “efecto lupa”, especialmente con altas temperaturas y vegetación seca.

Por eso la pareja decidió difundir lo sucedido a través de redes sociales y otros medios con el objetivo de alertar a la comunidad sobre el peligro potencial en el sendero.

Rastros de combustible en el incendio de Puerto Patriada

La aparición del bidón en el sendero que conduce al Cajón del Azul refuerza la noticia que se conoció la semana pasada cuando el fiscal que investiga los incendios que ya quemaron 12.000 hectáreas en Puerto Patriada y El Hoyo, fueron originados de manera intencional.

La Justicia confirmó que se detectó presencia de combustible en el suelo en el punto donde se inició el fuego y descartó por completo la chance de un derrame accidental. Se supo también que el lugar donde comenzó el incendio está alejado de las viviendas y a metros del ingreso al área turística, un dato que también pesa en el análisis sobre una acción deliberada.

Incendio Chubut (2)

Además, se incorporaron especialistas para profundizar las pruebas: peritos de la Policía Federal realizaron estudios de suelo y se avanzó con medidas para reconstruir la secuencia del inicio del incendio. En ese marco, también se analiza si existió un foco simultáneo a corta distancia del primero, una hipótesis que podría confirmarse con nuevas pericias y el trabajo de equipos especializados.

El incendio en esa zona ya se transformó en uno de los más graves de la historia, con una semana de combate cuerpo a cuerpo que arrasó 24 casas, completos turísticos y brigadistas heridos.

incendio puerto patriada

En ese marco, en los últimos días también se conoció que las autoridades anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos para quien aporte información que permita identificar a los responsables del incendio en Puerto Patriada, una medida que expone el nivel de preocupación oficial por posibles focos intencionales.