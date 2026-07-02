La picante respuesta del creador de la estatua de Messi tras las burlas de Luzu TV

Aldo Beroisa, el escultor neuquino, en diálogo con LMN respondió a las críticas y burlas que recibió su obra en el stream de Nico Occhiato.

El artesano respondió a las criticas del canal de streaming.

La estatua gigante de Lionel Messi emplazada en la ciudad de Cutral Co volvió a quedar en el centro de la escena, luego de que el programa Nadie Dice Nada , de Luzu TV , ironizara sobre la postura del capitán argentino en la escultura y comparara la figura con un supuesto "twerk".

Lejos de entrar en la polémica, Aldo Beroisa, el escultor neuquino que realizó la obra, eligió responder con serenidad.

A sus 61 años, aseguró que entiende las críticas como parte de la exposición pública que alcanzó el monumento y destacó que el verdadero valor de la obra está en el impacto que generó para Cutral Co y para toda la provincia.

Claudio Espinoza

"Lo tomo como tal, es parte de esto”

Consultado por LM Neuquén sobre las burlas realizadas por los integrantes de Luzu TV, Beroisa evitó confrontar, aunque cuestionó la forma en que algunos medios buscan generar repercusión.

"Ya tengo 61 años, estoy bastante golpeado. Lo tomo como tal, es parte de esto", expresó. "Ya tengo 61 años, estoy bastante golpeado. Lo tomo como tal, es parte de esto", expresó.

Sin embargo, recordó que se trata de un canal que "cometió un error gravísimo", en referencia al episodio en el que Florencia Peña anunció la muerte de Jorge Messi, padre del astro, que minutos después fue desmentida.

"Ellos sabrán hasta dónde quieren llegar. Yo no jugaría con la vida de las personas. Ya lo hicieron cuando dijeron que había fallecido el papá de Messi. Le pusieron una carga emocional tonta para querer estar en los primeros planos", sostuvo.

Claudio Espinoza

Para el escultor, la repercusión negativa no modifica el significado de la obra. "La crítica terminó siendo buena porque uno absorbe eso y va aprendiendo. Todo tiene que ver con todo."

Cómo nació la idea del Messi más grande del mundo

Beroisa reveló que el proyecto originalmente era mucho más pequeño. Todo comenzó cuando Juan Pablo Churruarín le propuso realizar una escultura de tamaño real, de aproximadamente 1,75 metros.

Pero el artista sintió que una figura de esas dimensiones no estaba a la altura del homenaje que merecía el capitán argentino. "Le dije que me parecía muy chica para alguien con semejante trayectoria. Cutral Co es la capital provincial de los monumentos y hacer algo tan pequeño me parecía que iba a quedar corto."

La propuesta llegó entonces al intendente Ramón Rioseco, quien pidió una maqueta para evaluar la iniciativa.

Claudio Espinoza

La primera representaba a Messi con los brazos abiertos, tal como quedó Gonzalo "Cachete" Montiel luego de convertir el penal decisivo en la final del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el viento patagónico obligó a modificar completamente el diseño. "Estábamos condicionados por el viento. Esa posición generaba un efecto vela muy grande. Entonces presentamos una segunda maqueta donde la cara quedara visible para quienes llegan a Cutral Co".

Esa fue finalmente la versión elegida y la que terminó convirtiéndose en la estatua inaugurada el 16 de junio, coincidiendo con el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Una obra de 70 toneladas

Detrás de la monumental escultura hubo casi un año y medio de trabajo. Beroisa explicó que comenzaron a construirla durante el verano de 2023 y debieron enfrentar constantes complicaciones climáticas.

"Fue una obra muy grande y los riesgos también eran grandes cuando había viento, lluvia o nieve". "Fue una obra muy grande y los riesgos también eran grandes cuando había viento, lluvia o nieve".

La estructura principal está construida con módulos de acero reticulado, mientras que el modelado exterior combina hierro, malla metálica y varias capas de mortero especialmente reforzado.

Algunos números reflejan la magnitud del proyecto:

La cabeza mide 4,30 metros y pesa 4 toneladas.

Cada brazo ronda las 3,8 toneladas.

El torso supera las 15 toneladas.

Toda la estructura alcanza unas 70 toneladas.

La base fue calculada para soportar hasta 200 toneladas.

Todo el diseño estuvo pensado para resistir las fuertes condiciones climáticas características de la comarca petrolera.

La repercusión que nunca imaginó

La inauguración coincidió con una gran actuación de Lionel Messi en el debut mundialista. "Messi hizo tres goles ese día y creo que fue la mejor bendición para el monumento".

Pero el verdadero impacto llegó después. En pocos días la escultura recorrió redes sociales de todo el mundo y llamó la atención de medios internacionales, entre ellos The New York Times, que viajó especialmente hasta Cutral Co para realizar un reportaje fotográfico sobre la obra.

Beroisa recordó que periodistas estadounidenses visitaron su casa, su taller e incluso fotografiaron a su familia.

"Nunca pensé que iba a tener el golpe mediático que tuvo. Me empezaron a llamar de Francia, de Emiratos Árabes y después llegó el New York Times a mi casa". "Nunca pensé que iba a tener el golpe mediático que tuvo. Me empezaron a llamar de Francia, de Emiratos Árabes y después llegó el New York Times a mi casa".

Para el escultor, fue una experiencia completamente inesperada. "Yo lo tomé como un trabajo más, del que viven mi familia y otras dos familias. Jamás imaginé que iba a tener una repercusión mundial".

"Lo importante es que Cutral Co siga creciendo"

Más allá de la viralización y de las críticas, Beroisa aseguró que lo que realmente le interesa es el valor simbólico que la estatua tiene para la ciudad.

Recordó que Cutral Co atravesó décadas difíciles tras la crisis petrolera y sostuvo que el monumento representa una forma de seguir impulsando el crecimiento local. "Nosotros venimos de momentos sociales muy difíciles. Esto tiene que ver con trabajo, con esfuerzo, con amor y con seguir peleándola".

Incluso afirmó que, si bien algunos programas eligieron burlarse de la obra, el resultado terminó siendo positivo; y fue contundente al preguntarse qué progreso agregan este tipo de contenidos al país.

"Por lo menos nos nombraron. Nosotros somos la capital provincial de los monumentos y eso costó muchísimo." "Por lo menos nos nombraron. Nosotros somos la capital provincial de los monumentos y eso costó muchísimo."

A pesar de la polémica, Beroisa ya piensa en nuevos desafíos: adelantó que recibió propuestas para construir una virgen de diez metros de altura, además de varias esculturas religiosas y bustos, convencido de que el arte sigue siendo su forma de vida.