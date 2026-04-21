Pedro Alfonso despidió a su perro Moro y conmovió a las redes sociales

El actor y productor realizó un sentido posteo ante la pérdida de la mascota que tenía con Paula Chaves.

Paula Chaves y Pedro Alfonso atraviesan un duro momento familiar en medio de una profunda tristeza a partir de la muerte de Moro , su bulldog francés de 15 años. La mascota, que fue testigo de innumerables momentos familiares como el nacimiento de los hijos de la pareja, falleció este martes después de varias semanas de altibajos en su salud. La noticia, que la pareja venía anticipando a través de sus redes sociales, movilizó a miles de seguidores que acompañaron el proceso y se volcaron a dejar mensajes de apoyo en este día tan duro.

Fue el actor y productor quien, con un sentido posteo, eligió despedir a Moro y rendirle homenaje compartiendo una serie de postales cargadas de recuerdos. “Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre. Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer", comenzó escribiendo el conductor.

“Y por ser la unión y el principio de esta familia. Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los tres. Con amor y paz. Fuiste único, Morito”, sumó Alfonso, reflejando el dolor y el agradecimiento por una vida compartida con su mascota, a quien le regaló a su pareja tiempo atrás.

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La publicación estuvo acompañada de imágenes que resumen la vida de Moro y la huella imborrable que dejó en la familia. En una de las fotos más tiernas se lo ve sentado en el pasto, con una gran sonrisa y un mate a su lado. Otra postal lo muestra en la playa, disfrutando del mar, uno de sus lugares favoritos.

El posteo de Pedro Alfonso

Pedro Alfonso también eligió fotos en las que aparece abrazando a Moro. La despedida incluyó recuerdos de los primeros años del perro en la familia, con una imagen de cuando era apenas un cachorro y empezaba a formar parte del universo de Paula y Pedro. El recorrido visual continúa con escenas del bulldog disfrutando de la naturaleza, refrescándose en el agua y descansando sobre la arena, acompañado por su dueño en una de las postales más emotivas del álbum.

La historia de Moro no es solo la de una mascota. Es la de un miembro más de la familia que fue testigo del crecimiento de los hijos de la pareja y de los cambios y desafíos que enfrentaron juntos. En una de las imágenes más conmovedoras, se lo pudo apreciar junto a una de las hijas de Paula y Pedro.

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La última foto del posteo muestra a Moro descansando junto a Paula y Pedro, abrazados los tres, en una escena que resume el sentido de pertenencia y la unión que el perrito supo generar. El mensaje final de Pedro es claro: “Fuiste el principio de esta familia”.

Figuras como Mery del Cerro, Pachu Peña, Nazarena Vález, Gustavo Conti, entre otros le dejaron mensajes de apoyo en este momento. También lo hicieron sus seguidores, quienes expresaron: “Se fue en paz, en familia”; “Era único e irrepetible”; “Un abrazo enorme a toda la familia”; “Fuerza a toda la familia”.