River vence a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo
El Millonario recibe al Taladro por la séptima fecha en lo que será el último partido del Muñeco a cargo del equipo.
River recibe a Banfield en el Monumental en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura. Aunque al Millonario le urge ganar por un acumulado de malos resultados, hoy los focos están puestos en la despedida de Marcelo Gallardo del club, tras anunciar su renuncia a principios de la semana.
Tras la derrota ante Vélez del último fin de semana, el Muñeco anunció el lunes, a través de las redes sociales del club su decisión de no continuar en el cargo, con un emotivo mensaje que generó una amplia simpatía de los hinchas.
En la entrada al campo de juego, el Monumental recibió con una gran ovación a Gallardo, e inmediatamente cantó en contra de los jugadores, reprochando la actitud de muchos futbolistas, que vienen siendo apuntados por su nivel.
Las jugadas destacadas del primer tiempo en la despedida de Marcelo Gallardo
River arrancó la primer parte con mucho énfasis, teniendo una clara a los ocho minutos en los pies de Galván, que tapo muy bien Sanguinetti. El gol llegó a los trece, con un cabezazo de Martínez Quarta tras un centro de Subiabre. El defensor fue a festejarlo con el entrenador Millonario.
Banfield empató el partido tras una gran jugada. Vittor habilitó a Perrota con un espectacular pase largo, en el que quedó enganchada la defensa de River y tiró un centro preciso para que Méndez la mande a guardar y empate a los 44 del primer tiempo. El VAR corrigió el error del línea, que había marcado erróneamente el offside.
Así se vive el segundo tiempo de River vs Banfield
En tan solo un minuto de la segunda mitad, tras una gran jugada del pibe Freitas, Subiabre estrelló un remate en el palo y Driussi aprovechó el rebote para poner el 2-1. El delantero también festejó abrazando a su entrenador.
El Millonario insistió con varias jugadas en ofensiva, que no pudieron ampliar la ventaja. Fue cuando Banfield buscaba un poco de aire con dos cambios cuando River a los 13 del segundo tiempo puso el 3-1 en los pies de Freitas, que empujó la pelota tras una asistencia de Galván.
La información del partido entre River y Banfield
- Torneo Apertura.
- Fecha 7.
- River - Banfield.
- Estadio: El Monumental.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Ariel Penel.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
