River vence a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

El Millonario recibe al Taladro por la séptima fecha en lo que será el último partido del Muñeco a cargo del equipo.

Marcelo Gallardo tendrá su despedida de River en el Monumental.

River recibe a Banfield en el Monumental en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura. Aunque al Millonario le urge ganar por un acumulado de malos resultados, hoy los focos están puestos en la despedida de Marcelo Gallardo del club, tras anunciar su renuncia a principios de la semana.

Tras la derrota ante Vélez del último fin de semana, el Muñeco anunció el lunes , a través de las redes sociales del club su decisión de no continuar en el cargo, con un emotivo mensaje que generó una amplia simpatía de los hinchas.

En la entrada al campo de juego, el Monumental recibió con una gran ovación a Gallardo , e inmediatamente cantó en contra de los jugadores, reprochando la actitud de muchos futbolistas, que vienen siendo apuntados por su nivel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027126397056020661?s=20&partner=&hide_thread=false Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida pic.twitter.com/KvRCZCFU47 — River Plate (@RiverPlate) February 26, 2026

Las jugadas destacadas del primer tiempo en la despedida de Marcelo Gallardo

River arrancó la primer parte con mucho énfasis, teniendo una clara a los ocho minutos en los pies de Galván, que tapo muy bien Sanguinetti. El gol llegó a los trece, con un cabezazo de Martínez Quarta tras un centro de Subiabre. El defensor fue a festejarlo con el entrenador Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027153247874449846?s=20&partner=&hide_thread=false MARTÍNEZ QUARTA ABRIÓ EL MARCADOR Y FUE A ABRAZAR A GALLARDO



River le está ganando 1-0 a Banfield a los 13 minutos del primer tiempo.#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yStq0jnJ9n — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 26, 2026

Banfield empató el partido tras una gran jugada. Vittor habilitó a Perrota con un espectacular pase largo, en el que quedó enganchada la defensa de River y tiró un centro preciso para que Méndez la mande a guardar y empate a los 44 del primer tiempo. El VAR corrigió el error del línea, que había marcado erróneamente el offside.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027161662231376242?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EMPATA EL TALADRO EN EL MÁS MONUMENTAL! Centro de Tiziano Perrotta (que estaba habilitado) y Mauro Méndez pone el 1-1 de Banfield vs. River. pic.twitter.com/5OSYzqFVsZ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Así se vive el segundo tiempo de River vs Banfield

En tan solo un minuto de la segunda mitad, tras una gran jugada del pibe Freitas, Subiabre estrelló un remate en el palo y Driussi aprovechó el rebote para poner el 2-1. El delantero también festejó abrazando a su entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2027167733993848870?s=20&partner=&hide_thread=false "Driussi":

Por su gol contra Banfield en el #TorneoApertura pic.twitter.com/PnubCIHPq1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 26, 2026

El Millonario insistió con varias jugadas en ofensiva, que no pudieron ampliar la ventaja. Fue cuando Banfield buscaba un poco de aire con dos cambios cuando River a los 13 del segundo tiempo puso el 3-1 en los pies de Freitas, que empujó la pelota tras una asistencia de Galván.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GonzaLog84251/status/2027170848453312850?s=20&partner=&hide_thread=false EL GOL DE FREITAS PARA AMPLIAR LA VENTAJA DEL MILLONARIO.pic.twitter.com/9fO2S0t1jL — Info Argentino (@GonzaLog84251) February 26, 2026

La información del partido entre River y Banfield

Torneo Apertura.

Fecha 7.

River - Banfield.

Estadio: El Monumental.

Árbitro: Hernán Mastrángelo .

. VAR: Ariel Penel.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2027140152800215293?s=20&partner=&hide_thread=false Los 11 de River para recibir a Banfield en el Mâs Monumental.#VamosRiver pic.twitter.com/9Lr71RIfb8 — River Plate (@RiverPlate) February 26, 2026

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.