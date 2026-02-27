Pellegrino se emocionó hasta las lágrimas al hablar de sus jugadores tras el título: "Destaco el corazón del equipo"

El entrenador de Lanús destacó el trabajo de sus jugadores tras ganar la Recopa Sudamericana en el estadio Maracaná.

Lanús volvió a hacer historia en una jornada heroica donde sacó pecho en el Maracaná, bajo una lluvia intensa, para conseguir un 3-2 importante en el partido para terminar levantando la Recopa Sudamericana ante el millonario Flamengo de Brasil. Una vez más, el Granate dio cátedra y dejó en claro que no siempre ganan los clubes más poderosos económicamente.

Luego de la victoria y el título conseguido, el entrenador Mauricio Pellegrino mostró su emoción al hablar de los jugadores: "Es un gran aprendizaje en este deporte que es colectivo, no se trata tanto de los presupuestos. Hoy los chicos dieron una lección de cuando hay coherencia en la energía del equipo se puede ganar, también perder teniendo lo mismo, pero hoy eso fue un capital para transformar en un equipo que pueda ganar este tipo de partidos".

En medio de la emoción por el título, sostuvo: "Un momento lindo a nivel profesional, también para nuestra gente. Llegar a disputar este tipo de copas hay mucho trabajo detrás. Jugar contra estos rivales tiene un mérito enorme, entonces agradecer a todo el mundo Lanús, no es el trabajo de este momento, es parte de lo que hizo la institución los últimos años . Todo eso sumado a la ilusión de nuestros socios nos hace un equipo fuerte".

"LO QUE MÁS DESTACO ES EL CORAZÓN DE ESTE EQUIPO" Mauricio Pellegrino tras lograr la Recopa Sudamericana con Lanús en el Maracaná.





Además, analizó el duro partido: "Fue un partido que se nos puso difícil con dos penales, pero le ganamos dos partidos a Flamengo que no es poco". En la ida, el Granate se había quedado con un triunfo por 1-0".

"No cambiamos muchas cosas en la planificación. Ellos te pueden hacer daño de mil maneras porque tienen muchas variantes. Nos hicieron dos goles de penal, por ahí podríamos haber estado más finos. Nosotros también tuvimos poder de reacción, lo hemos demostrado acá y en la Sudamericana y eso es fundamental", dijo.

Más allá de los festejos, soltó: "Ahora tenemos un partido el domingo, ya estamos pensando cómo vamos a hacer para poder llegar con energía a ese partido. Esta noche nos ocupa celebrar y vivir este momento. Mi ilusión es pasar la primera ronda de Libertadores, vivir esos partidos, clasificar y después el resto se vive de otra manera".

Lanús venció a Flamengo 3-2 en el Maracaná y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana. Tras ganar la ida por la mínima ventaja, el Granate prevaleció físicamente, teniendo que ir hasta la prórroga, y cuando todo apuntaba a los penales, dio vuelta el encuentro y levantó la copa por primera vez en su historia.

Los goles argentinos fueron de Rodrigo Castillo, José María Canale y Dylan Aquino. Los brasileros se habían puesto en ventaja por dos tiros desde el punto penal, convertidos por Giorgian De Arrascaeta y Jorginho.

El conjunto de Mauricio Pellegrino se plantó en el mítico estadio de Brasil, contra el campeón de la Copa Libertadores, y redujo su juego con un gran poderío ofensivo, liderado por el capitán Carlos Izquierdoz.

FINAAAAAAAAAAAAAL FINAAAAAAAAAAAAAL FINAAAAAAAAAAAAAL

GANÓ EL CLUB ATLÉTICO LANÚS. EL CLUB ATLÉTICO LANÚS ES CAMPEÓN EN EL ESTADIO MARACANÁ

CAMPEONES DE LA RECOPA SUDAMERICANA 2026 CARAJOOOOOOOOOOOO



GANÓ EL CLUB ATLÉTICO LANÚS. EL CLUB ATLÉTICO LANÚS ES CAMPEÓN EN EL ESTADIO MARACANÁ





El resumen del partido entre Lanús y Flamengo

Con la leve ventaja obtenida en La Fortaleza, Lanús tenía el difícil desafío de aguantar el resultado en un complicado estadio y ante un equipo que se hace fuerte de local y suele aumentar su poderío. Además de esto, hubo un condimento más en el partido: una fuerte lluvia que complicó el desarrollo del juego.

Esta dificultad del campo de juego le permitió al Granate adelantarse en el marcador: tras un resbalón de Rossi en un pase complicado de un compañero, Castillo robó el balón y puso el 1-0 con el arco vacío.

¡¡ROSSI SE RESBALÓ, EL OSO BLANCO CASTILLO HIZO TODO BIEN Y MARCÓ UN GOLAZO EN EL MARACANÁ PARA EL 1-0 (2-0 GLOBAL) DE LANÚS ANTE FLAMENGO!!





La felicidad al equipo argentino no le duró demasiado, ya que un evitable penal por una mano al borde del área, le dio la posibilidad de empatar el partido a Giorgian De Arrascaeta desde los doce pasos, a los 37 minutos de partido.

FLAMENGO LO EMPATÓ DE PENAL

De Arrascaeta pateó desde los doce pasos y Losada no pudo contener el remate. Ahora el partido está 1-1.





En el complemento, cuando parecía que Lanús tenía controlado el partido, se dio la polémica de la noche. Un nuevo penal marcado por el juez, en el que los jugadores argentinos reclamaron una falta previa a su favor, además de remarcar que la falta había sido afuera. Aún así, a los 85 minutos, Jorginho empataba la serie.

FLAMENGO ANOTÓ, OTRA VEZ DE PENAL

Lanús pasa a perder el partido por 2-1, ahora la serie está igualada y de persistir el resultado, se define todo en el alargue.



Lanús pasa a perder el partido por 2-1, ahora la serie está igualada y de persistir el resultado, se define todo en el alargue.





En la prórroga, el encuentro se hizo bastante trabado, siendo la razón principal el cansancio de ambos equipos. Cuando parecía que los penales definirían la Recopa, apareció el heroico cabezazo de Canale, para darle nuevamente la ventaja en la serie a los 118 minutos.

INOLVIDABLE CABEZAZO DE CANALE EN LA RECOPA SUDAMERICANA

GOLAZO DE LANÚS PARA PONER EL 3-2 GLOBAL ANTE FLAMENGO





Para finalizar, y ponerle la frutilla del postre al título, Aquino realizó una corrida impresionante, gambeteó a Rossi y definió para sellar una nueva Copa Internacional para Lanús.

UN GOL QUE VALE UNA RECOPA SUDAMERICANA

Aquino sentenció el resultado para que LANÚS lo gane en el Maracaná.





El Granate levantó por primera vez la Recopa Sudamericana -había perdido ante Atlético Mineiro en 2014- y sigue escribiendo su rica historia tanto en el ámbito local como en el internacional.