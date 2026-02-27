Lanús histórico: le ganó a Flamengo en el alargue y se consagró en la Recopa Sudamericana

El conjunto Granate se hizo fuerte en Brasil y venció en la serie al último campeón de la Copa Libertadores.

Lanús venció a Flamengo y se consagró en la Recopa Sudamericana.

Lanús venció a Flamengo 3-2 en el Maracaná y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana. Tras ganar la ida por la mínima ventaja, el Granate prevaleció físicamente, teniendo que ir hasta la prórroga, y cuando todo apuntaba a los penales, dio vuelta el encuentro y levantó la copa por primera vez en su historia.

Los goles argentinos fueron de Rodrigo Castillo, José María Canale y Dylan Aquino . Los brasileros se habían puesto en ventaja por dos tiros desde el punto penal, convertidos por Giorgian De Arrascaeta y Jorginho.

El conjunto de Mauricio Pellegrino se plantó en el mítico estadio de Brasil, contra el campeón de la Copa Libertadores, y redujo su juego con un gran poderío ofensivo, liderado por el capitán Carlos Izquierdoz.

FINAAAAAAAAAAAAAL FINAAAAAAAAAAAAAL FINAAAAAAAAAAAAAL

GANÓ EL CLUB ATLÉTICO LANÚS. EL CLUB ATLÉTICO LANÚS ES CAMPEÓN EN EL ESTADIO MARACANÁ



GANÓ EL CLUB ATLÉTICO LANÚS. EL CLUB ATLÉTICO LANÚS ES CAMPEÓN EN EL ESTADIO MARACANÁ



CAMPEONES DE LA RECOPA SUDAMERICANA 2026 CARAJOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/7ZUt9ReNRA — Club Lanús (@clublanus) February 27, 2026

El resumen del partido entre Lanús y Flamengo

Con la leve ventaja obtenida en La Fortaleza, Lanús tenía el difícil desafío de aguantar el resultado en un complicado estadio y ante un equipo que se hace fuerte de local y suele aumentar su poderío. Además de esto, hubo un condimento más en el partido: una fuerte lluvia que complicó el desarrollo del juego.

Esta dificultad del campo de juego le permitió al Granate adelantarse en el marcador: tras un resbalón de Rossi en un pase complicado de un compañero, Castillo robó el balón y puso el 1-0 con el arco vacío.

EX-BOCA: EL BLOOPER DE ROSSI EN FLAMENGO.

El arquero se resbaló en la Recopa Sudamericana y le entregó el gol en bandeja a Rodrigo Castillo, delantero de Lanús. pic.twitter.com/WK6dlhA8oQ — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) February 27, 2026



El arquero se resbaló en la Recopa Sudamericana y le entregó el gol en bandeja a Rodrigo Castillo, delantero de Lanús. pic.twitter.com/WK6dlhA8oQ — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) February 27, 2026

La felicidad al equipo argentino no le duró demasiado, ya que un evitable penal por una mano al borde del área, le dio la posibilidad de empatar el partido a Giorgian De Arrascaeta desde los doce pasos, a los 37 minutos de partido.

FLAMENGO LO EMPATÓ DE PENAL

De Arrascaeta pateó desde los doce pasos y Losada no pudo contener el remate. Ahora el partido está 1-1.#Recopa pic.twitter.com/7xBOTRlRRS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026



De Arrascaeta pateó desde los doce pasos y Losada no pudo contener el remate. Ahora el partido está 1-1.#Recopa pic.twitter.com/7xBOTRlRRS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026

En el complemento, cuando parecía que Lanús tenía controlado el partido, se dio la polémica de la noche. Un nuevo penal marcado por el juez, en el que los jugadores argentinos reclamaron una falta previa a su favor, además de remarcar que la falta había sido afuera. Aún así, a los 85 minutos, Jorginho empataba la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027207461560566112?s=20&partner=&hide_thread=false FLAMENGO ANOTÓ, OTRA VEZ DE PENAL



Lanús pasa a perder el partido por 2-1, ahora la serie está igualada y de persistir el resultado, se define todo en el alargue.



#Recopa pic.twitter.com/1BhLiKvAyT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026

En la prórroga, el encuentro se hizo bastante trabado, siendo la razón principal el cansancio de ambos equipos. Cuando parecía que los penales definirían la Recopa, apareció el heroico cabezazo de Canale, para darle nuevamente la ventaja en la serie a los 118 minutos.

INOLVIDABLE CABEZAZO DE CANALE EN LA RECOPA SUDAMERICANA

GOLAZO DE LANÚS PARA PONER EL 3-2 GLOBAL ANTE FLAMENGO pic.twitter.com/UEtBl6L0W1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026



GOLAZO DE LANÚS PARA PONER EL 3-2 GLOBAL ANTE FLAMENGO pic.twitter.com/UEtBl6L0W1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026

Para finalizar, y ponerle la frutilla del postre al título, Aquino realizó una corrida impresionante, gambeteó a Rossi y definió para sellar una nueva Copa Internacional para Lanús.

UN GOL QUE VALE UNA RECOPA SUDAMERICANA

Aquino sentenció el resultado para que LANÚS lo gane en el Maracaná. pic.twitter.com/gtnkFlpnGq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026



Aquino sentenció el resultado para que LANÚS lo gane en el Maracaná. pic.twitter.com/gtnkFlpnGq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 27, 2026

El Granate levantó por primera vez la Recopa Sudamericana -había perdido ante Atlético Mineiro en 2014- y sigue escribiendo su rica historia tanto en el ámbito local como en el internacional.

LANÚS CAMPEÓN DE LA RECOPA SUDAMERICANA EN EL MARACANÁ CONTRA EL FLAMENGO.

Hazaña histórica. pic.twitter.com/X05Lq3ITB9 — Toto (@palertermo) February 27, 2026



Hazaña histórica. pic.twitter.com/X05Lq3ITB9 — Toto (@palertermo) February 27, 2026

Así había sido la ida de la Recopa Sudamericana

En la ida, Lanús había jugado un partido increíble, con una fortaleza defensiva notable y siendo valiente al presionar alto al Flamengo, que no pudo desplegar su mejor juego, cayendo en la trampa del equipo argentino.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, a quien ya le habían anulado dos tantos en el juego, con un potente cabezazo en 32 minutos del complemento, tras un gran centro desde la izquierda del lateral Sasha Marcich.

Los centros de Sasha Marcich y el poderío ofensivo de Rodrigo Castillo, la formula mágica.

LANÚS LE GANA A FLAMENGO EN LA FORTALEZA. pic.twitter.com/Mw9qKCWvGi — Tomiconcina (@Tomiconcina) February 20, 2026



LANÚS LE GANA A FLAMENGO EN LA FORTALEZA. pic.twitter.com/Mw9qKCWvGi — Tomiconcina (@Tomiconcina) February 20, 2026

Después del gol, Lanús tuvo el mejor momento del encuentro, con algunas chances para ampliar el marcador, pero no pudo vencer al arquero Agustín Rossi y terminó venciendo por la mínima ventaja.