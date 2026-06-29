Juan José Ebenezer, mecánico: "Esta es la mentira que todos creen sobre el cambio del filtro de aire del auto"

Un especialista explicó por qué revisar esta pieza en cada service puede evitar un mayor consumo de combustible y futuras averías.

Los cuidados que hay que tener con el filtro del auto, según un mecánico. Foto: IA

Muchas personas creen que el filtro de aire del auto debe cambiarse obligatoriamente cada determinada cantidad de kilómetros . Sin embargo, el mecánico Juan José Ebenezer asegura que esa idea es un error y que el estado de esta pieza depende de otros factores que suelen pasarse por alto.

Según explica el especialista, el entorno en el que circula el vehículo es tan importante como el kilometraje . En ese contexto, un auto que transita habitualmente por caminos de tierra, zonas rurales o lugares con mucho polvo puede necesitar un reemplazo del filtro mucho antes que otro que se utiliza únicamente en la ciudad.

" El kilometraje es una guía, pero en función de lo que vea el técnico cuando lo cambie ", señala Ebenezer. Para el mecánico, no existe un número universal para reemplazar esta pieza y la inspección visual es clave para determinar su estado.

Por qué el filtro de aire es tan importante

El filtro de aire del motor tiene la función de retener el polvo, la suciedad y otras partículas antes de que ingresen al propulsor. Con el paso del tiempo, esos residuos se acumulan y pueden afectar el rendimiento del vehículo.

Filtro auto 2 Los filtros del auto se tapan más según la zona y el entorno en los que se mueva el conductor. IA

Cuando el filtro de aire está muy sucio, el motor recibe menos aire del necesario, una situación que puede provocar:

Mayor consumo de combustible.

Pérdida de potencia y respuesta.

Un funcionamiento menos eficiente del motor.

Mayor desgaste de algunos componentes.

Aumento de las emisiones contaminantes.

Además, cuando el filtro está en mal estado puede deteriorarse con la humedad o incluso romperse, permitiendo el ingreso de partículas que pueden causar daños mecánicos más costosos.

El uso del auto cambia los tiempos de reemplazo

Para Juan José Ebenezer, el error más común es pensar que todos los autos deben seguir el mismo cronograma de mantenimiento.

"Depende de la zona donde vivas. Si tienes un todoterreno y vas al campo o estás todo el día en un lugar con mucho polvo, tendrías que cambiarlo antes", afirma el mecánico que es oriundo de la ciudad española de Sevilla, que tiene más de 360 mil seguidores en TikTok y unos 190 mil en Instagram.

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Por ese motivo, recomienda revisar el filtro en cada service (que se realiza una vez por año) y ajustar los intervalos de reemplazo según el uso real del vehículo. En algunos casos, el cambio puede ser necesario miles de kilómetros antes de lo previsto, mientras que en otros todavía tendrá una larga vida útil.

El especialista también recuerda que el mismo criterio puede aplicarse al filtro de habitáculo, encargado de limpiar el aire que ingresa al interior del vehículo. Si el auto circula en ambientes con mucho polvo o contaminación, este componente también se ensuciará más rápido.

En definitiva, la "mentira" a la que hace referencia Juan José Ebenezer es creer que el filtro de aire se cambia únicamente por kilometraje. La realidad, según el mecánico, es que el ambiente, el tipo de uso y las revisiones periódicas son los factores que realmente determinan cuándo llegó el momento de reemplazarlo.