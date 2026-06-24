Lo advierten expertos en mecánica: "Cada vez llegan más autos con esta misma rotura"

Un mantenimiento que muchos conductores postergan está detrás de una de las fallas más frecuentes y costosas que hoy detectan los mecánicos en los talleres.

Los expertos en mecánica están reportando fallas constantes en un componente de los autos. Foto: IA

Un componente clave para la seguridad del vehículo está protagonizando cada vez más visitas al taller. Mecánicos especializados y expertos aseguran que una misma rotura se repite con frecuencia creciente en los autos y que, en muchos casos, tiene su origen en un mantenimiento que numerosos conductores pasan por alto.

Aunque los propietarios suelen prestar atención al aceite del motor, los neumáticos o la batería , existen otros elementos fundamentales para el funcionamiento del auto que muchas veces quedan relegados. Entre ellos aparece el sistema de frenos y, especialmente, el módulo ABS, una pieza indispensable para mantener el control del vehículo durante situaciones de emergencia .

El sistema ABS, sigla de Antilock Braking System , evita que las ruedas se bloqueen cuando el conductor realiza una frenada brusca. Gracias a esta tecnología, el vehículo conserva estabilidad y capacidad de dirección, reduciendo el riesgo de derrapes y accidentes.

Frenos ABS Los mecánicos están reportando fallas en los frenos ABS de los autos. IA

Sin embargo, los especialistas advierten que cada vez son más los vehículos que llegan a los talleres con fallas en este componente, una situación que preocupa por tratarse de un elemento directamente relacionado con la seguridad vial.

La avería que más preocupa a los mecánicos

Según explican los profesionales del sector, una de las consultas más frecuentes en los talleres está vinculada al módulo ABS roto. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, no es necesario reemplazar toda la unidad.

Los mecánicos señalan que el módulo puede repararse, aunque eso no significa que se trate de una solución económica. De hecho, según explicó el mecánico conocido en TikTok como @juanjosemecanico, en España la reparación suele superar los 400 euros (el equivalente a unos 670 mil pesos), dependiendo del modelo, la disponibilidad de repuestos y la complejidad del trabajo.

Las señales que pueden indicar un problema incluyen:

La luz de ABS encendida en el tablero.

Advertencias relacionadas con el control de estabilidad.

Fallas en los sistemas electrónicos de frenado.

Comportamientos extraños durante frenadas exigentes.

Taller Mecánico.jpg Taller Mecánico. Freepik

Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas recomiendan realizar una revisión cuanto antes para evitar daños mayores.

El gran responsable: el líquido de frenos

De acuerdo con los mecánicos, la mayoría de estas averías tiene una causa común: el mal estado del líquido de frenos.

Se trata de un fluido esencial para transmitir la fuerza que el conductor ejerce sobre el pedal hacia todo el sistema de frenado. Con el paso del tiempo, este líquido absorbe humedad y pierde propiedades, afectando el rendimiento general del sistema.

Por ese motivo, la mayoría de los fabricantes recomienda reemplazar el líquido de frenos cada dos años, incluso cuando el vehículo no presenta síntomas evidentes de desgaste o fallas.

Los especialistas sostienen que muchos conductores desconocen este mantenimiento o simplemente lo postergan. Como consecuencia, el líquido deteriorado termina afectando distintos componentes, entre ellos el módulo ABS.

Respetar los intervalos de mantenimiento establecidos por el fabricante puede evitar reparaciones costosas y prolongar la vida útil del sistema de frenos. Por eso, los expertos insisten en que cambiar el líquido cada dos años no es un gasto innecesario, sino una inversión que ayuda a prevenir una de las averías que más se repite actualmente en los talleres mecánicos.