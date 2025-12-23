Oficial: la justicia desestimó su pedido y Marcelo Moretti ya no es el presidente de San Lorenzo

Se rechazó la medida cautelar presentada por el mandatario del Cuervo y se aprobó el gobierno de transición.

La Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por Marcelo Moretti y le cerró la posibilidad inmediata de volver a ser presidente de San Lorenzo tras la acefalía institucional. El Juzgado Civil N°51 desestimó el pedido presentado por el ex presidente y dejó firmes las renuncias que se produjeron en la última reunión de Comisión Directiva.

De este modo, el fallo valida el escenario actual del club y suspende cualquier intento de restitución de Moretti en el cargo. En la asamblea extraordinaria de ayer, se consagró como presidente interino -hasta las elecciones de mayo- a Sergio Costantino .

La resolución judicial representa un nuevo revés para el dirigente, que ya había intentado un camino similar en septiembre pasado , cuando una cautelar favorable le permitió retomar el mando de la institución. En esta oportunidad, el juzgado no dio lugar a su planteo y ratificó las decisiones adoptadas por el órgano directivo.

Moretti ya adelantó que apelará el fallo ante la Cámara Civil en busca de revertir la decisión. Esta acción se suma a las muchas instancias en las que el ahora ex presidente buscó aferrarse a su cargo como sea.

AHORA: TERMINÓ EL MANDATO DE MORETTI



El juzgado RECHAZÓ la medida cautelar, por lo cual MARCELO MORETTI ya no es presidente de #SanLorenzo



Queda confirmado el GOBIERNO DE TRANSICIÓN, comandado por Sergio Costantino hasta mayo de 2026

Sergio Costantino fue proclamado presidente interino de San Lorenzo

Sergio Costantino, reconocido dentro de San Lorenzo al formar parte de la Comisión Directiva de Matías Lammens y Marcelo Tinelli, fue designado este lunes como presidente del club de manera transitoria hasta el 30 de mayo del 2026.

El ex Secretario General durante la gestión de Horacio Arreceygor, ocupará el cargo hasta dicha fecha, jornada en la que se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias para definir quién será el mandatario hasta 2027, año en el que finaliza el gobierno de Marcelo Moretti.

El propio Lammens sorprendió a todos al postularse para ocupar el puesto y parecía ser el favorito a conducir al “Ciclón”, pero finalmente fue el propio Costantino quien con cuatro votos de diferencia (35 a 31) logró imponerse y conseguir el triunfo.

El nuevo presidente, acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta, ya cuenta con reconocimiento dentro del club. Además, se postuló como candidato en 2023 por el oficialismo y, tras finalizar tercero, consiguió permanecer como vocal de la minoría de la Comisión Directiva. El no renunciar a su cargo en el conclave donde se determinó la acefalía le permitió postularse en la Asamblea de este lunes y conseguir el triunfo.

SERGIO COSTANTINO PRESIDENTE INTERINO DE SAN LORENZO



Se impuso en la votación de la asamblea frente a Matías Lammens por 4 votos y estará en el cargo hasta el 30 de mayo de 2026, cuando sean las elecciones anticipadas.



@CrisPagliaro pic.twitter.com/Ssnh9ZkVVD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 23, 2025

Por otro lado, el voto de 79 sobre 90 asambleístas -hubo 11 abstenciones- oficializó que el 30 de mayo del año próximo tendrán lugar las elecciones anticipadas, instancia que contará con la participación de los socios para definir el nuevo gobierno hasta diciembre del 2027.

"Habiendo 79 asambleístas presentes, hubo 11 abstenciones. El resultado arrojó dos votos para el socio César Francis, 31 votos para el socio Matías Lammens y 35 para el socio Sergio Costantino. Ratificado, acto seguido por el total de la asamblea, hemos decidido que la Comisión Directiva transitoria que va a conducir al club desde este momento hasta el llamado a elecciones del 30 de mayo del 2026 es la lista encabezada por Sergio Costantino", detalló Daniel Matos, presidente de la Asamblea.