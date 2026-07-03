Jorge Sobisch habló sobre el fallo y los jueces de la causa planes sociales: "Son perejiles"

El exgobernador y dirigente del MPN se refirió a la decisión de los jueces sobre el financiamiento del partido y por qué no pudieron avanzar con más nombres.

Jorge Sobisch salió a cuestionar públicamente la sentencia en la causa por la estafa con planes sociales en Neuquén , que actualmente está en la etapa de impugnaciones con 13 audiencias que se están realizando en estas semanas. Un fallo que el mismo gobernador Rolando Figueroa criticó y que instruyó al fiscal de Estado, Raúl Gaitán, para una apelación en busca de penas más duras.

Sobisch lanzó su crítica con un posteo particular, donde defendió a la institución partidaria del Movimiento Popular Neuquino (MPN) , y puso el ojo sobre las personas. En el fallo, los jueces Juan Manuel Kess, Juan Juaita y Luciano Hermosilla sostuvieron que el mecanismo de desvío de fondos de los planes sociales tuvo como destinatario las campañas políticas del MPN.

Pero a través de un posteo en las redes sociales, el exgobernador y dirigente del MPN planteó una pregunta que, según escribió, "nadie parece querer responder".

El exgobrnador Jorge Sobisch.

Y es si el desvío de fondos (que aparece en la causa por la extracción de dinero en los cajeros a través de planes y cheques de desocupados) terminó financiando al propio partido provincial, tal como sostuvo el tribunal en su fallo, o por el contrario a personas particulares. ¿Los condenados son los verdaderos responsables de la maniobra? O simplemente pagaron por decisiones que se tomaron más arriba; son las preguntas que se hizo en resumen el exgobernador.

MPN: clientelismo y un polémico posteo

Sobisch difundió su punto de vista luego de un fallo que ya tiene varios meses, y con las condenas firmes para los 12 imputados, más allá de la etapa de impugnación de las penas. El fallo sostenía que buena parte del dinero desviado de los subsidios por desempleo terminó en manos de referentes políticos del MPN, en el marco de lo que los jueces calificaron como una estructura de clientelismo político.

El exmandatario provincial preguntó de manera directa en su posteo sobre las responsabilidades políticas: "¿Dónde están los responsables políticos? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién se benefició?".

Y agregó que la Justicia debería haber llegado hasta esos nombres y que, "hasta ahora, no lo hizo". Pese al tono crítico hacia la investigación judicial, Sobisch pidió explícitamente no responsabilizar al MPN como institución por lo ocurrido.

"No condenemos al MPN por los delitos de algunas personas. Las instituciones no delinquen, delinquen las personas que las conducen. Busquemos a esas personas", escribió, en un pasaje que distingue entre el partido y quienes, según su planteo, se sirvieron de la estructura estatal para sostener el financiamiento político.

"No condenemos al MPN por los delitos de algunas personas. Las instituciones no delinquen, delinquen las personas que las conducen. Busquemos a esas personas" - Jorge Sobisch. "No condenemos al MPN por los delitos de algunas personas. Las instituciones no delinquen, delinquen las personas que las conducen. Busquemos a esas personas" - Jorge Sobisch.

En el posteo hace una invitación a "reflexionar juntos" sobre lo sucedido, apelando a la fórmula "nunca más" para pedir que un esquema de este tipo no vuelva a repetirse en la provincia.

La intervención de Sobisch se suma a un debate que atravesó buena parte del proceso judicial. La sentencia estableció que el dinero desviado no tuvo como destino final a los 12 condenados (empleados y exfuncionarios de rango medio y alto del Ministerio de Desarrollo Social) sino que alimentó una estructura de punteros y referentes territoriales vinculados al MPN, sin que hasta el momento se haya avanzado sobre esos nombres.

En busca del dinero

El exgobernador, que condujo el MPN durante buena parte de los años '90 y 2000, no es una voz cualquiera dentro del partido a la hora de señalar esa fina distancia entre la organización y quienes la conducen en cada gestión.

La causa también avanza en paralelo por la vía civil, donde la Fiscalía de Estado busca determinar responsabilidades patrimoniales y donde el propio nombre del MPN aparece mencionado como parte del reclamo por la recuperación del dinero.