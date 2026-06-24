Frío extremo: una localidad del norte llegó a 21 grados bajo cero

El invierno se hace sentir en el hemisferio sur, pero en algunas regiones mucho más. En una provincia norteña, la temperatura marcó un brusco descenso.

El invierno llegó con un ingreso de aire frío que se sintió en todo el país. Incluso en provincias del norte del país, en la localidad jujeña de Abra Pampa, se registró en horas de la mañana de este miércoles una temperatura mínima que batió récords.

De acuerdo a los medios locales, el frío extremo dejó este miércoles una marca histórica en Abra Pampa,en la localidad que se convirtió en la más fría de la provincia norteña al registrar una temperatura mínima de 21 grados bajo cero.

La localidad suele registrar marcas increíbles de temperaturas bajo cero. En este caso, según el Servicio Meteorológico Inta, el termómetro lo registró a las 7.35 de esta mañana. De acuerdo al portal Somos Jujuy, este registro representa la temperatura más baja en lo que va del año para la ciudad de la Puna.

Con el transcurso de la mañana, la temperatura descendió a los 13,5 grados bajo cero y el viento quedó en calma.

Estas condiciones extremas también se hicieron sentir en otras localidades de la provincia. En La Quiaca, por ejemplo, el termómetro marcó 10 grados bajo cero durante la mañana, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, en San Salvador de Jujuy y zonas cercanas, la temperatura alcanzó los 2 grados, aunque la sensación térmica descendió hasta 1,2 grados bajo cero.

frío extremo- Abra Pampa-1 Gentileza Somos Jujuy

Qué provincias están bajo alerta por la ola de frío

De acuerdo a lo que detalló el SMN, la alerta por fríos extremos alcanzará a las siguientes provincias:

Salta.

Jujuy.

Formosa.

Chaco.

Corrientes.

Misiones.

Tucumán.

Entre Ríos.

Santa Fe.

Catamarca.

Córdoba.

La Rioja.

San Luis.

La Pampa.

Mendoza.

Buenos Aires.

De acuerdo con el parte oficial, las áreas afectadas podrán registrar temperaturas gélidas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Las temperaturas alcanzan los 10 grados bajo cero

Las bajas temperaturas se hacen sentir en distintas regiones del país, y según el SMN, la ciudad más fría del país este miércoles es La Quiaca (Jujuy), donde se registran 10 grados bajo cero. Seguido de El Calafate (Santa Cruz) con 8.4° grados bajo cero de sensación térmica.