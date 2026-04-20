Cómo fue la llegada del féretro para el último adios a Luis Brandoni

El actor falleció en las últimas horas del domingo y es velado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es el lugar en el que se lleva a cabo la última despedida a Luis Brandoni , el actor y referente cultural que falleció a los 86 años tras permanecer nueve días internado. El velatorio público, que comenzó en el emblemático Salón Montevideo, reúne desde temprano a familiares, amigos, colegas y admiradores que se acercan a rendirle homenaje y acompañar a sus seres queridos en el último adiós.

Pasadas las 11:50 de la mañana, el féretro llegó escoltado por familiares, amigos y allegados al salón Montevideo, donde se desarrolla la ceremonia. Frente a la imponente puerta de la Legislatura porteña, una multitud de camarógrafos y fotógrafos se congrega para registrar cada instante del último adiós a Brandoni. La llegada del vehículo de la empresa funeraria, encargado del traslado del féretro, marcó el inicio de la despedida pública, en medio de un clima de respeto y conmoción. Los flashes de las cámaras y la presencia de los medios reflejan la dimensión popular y el impacto que la partida del actor provoca en el mundo del espectáculo y la sociedad argentina.

El ingreso del cortejo fue seguido por una multitud de periodistas y fotógrafos que, apostados en la puerta sobre la Avenida Presidente Julio A. Roca, registraron cada instante del adiós. Las imágenes del traslado, con el féretro cubierto y cámaras de televisión captando cada detalle, reflejaron el lugar fundamental que Brandoni ocupaba en la vida cultural y social de la Argentina.

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Entre las primeras figuras que se presentaron en el recinto estuvo Carlos Rottemberg, amigo personal del actor y productor tealtral, quien acompañó el féretro hasta el interior del Palacio legislativo. Sobre el mediodía, también se hicieron presentes caras conocidas, como la hija del actor, Micaela, junto a Macarena y Tomás, nietos de Brandoni.

Los detalles del velorio de Luis Brandoni

Momentos más tarde se hicieron presentes figuras del ámbito como Georgina Barbarossa y Diego Pérez, quienes se acercaron hasta el lugar para rendirle homenaje a Luis Brandoni. Y otra de las personas cercanas al actor que fue captada por la prensa fue su pareja Saula Benavente, quien vistió completamente de negro y con unos anteojos a juego.

En paralelo, al pie de la Legislatura comenzaron a llegar coronas de flores en homenaje al actor. Entre los primeros tributos se destacan los enviados por la Secretaría de Cultura de la Nación y por el exministro Hernán Lombardi, acompañadas por cintas que llevan sus nombres y mensajes de reconocimiento. Las ofrendas florales se sumaron al clima de solemnidad y respeto, remarcando el impacto nacional de su partida y la gratitud de instituciones y figuras públicas.

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Según se había anticipado, la ceremonia se extenderá hasta las 12 de la medianoche, permitiendo que el círculo íntimo, colegas y el público en general pueda despedir a uno de los actores más emblemáticos del país. Rottemberg había explicado que la Legislatura porteña fue elegida como escenario para el velatorio. Y, por otro lado, el cuerpo del actor sería trasladado el martes por la mañana al Panteón de actores, en el Cementerio de la Chacarita. “Eso es lo que en este momento se está gestionando”, afirmaron desde el entorno del artista.