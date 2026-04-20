Carlos Rottemberg habló del accidente que sufrió Luis Brandoni y que derivó en su muerte

La despedida al actor Luis Brandoni se está llevando a cabo en la Legislatura porteña. Allí, fue Carlos Rottemberg , productor y amigo del artista, quien dialogó con la prensa y puso en palabras lo que muchos sienten en horas de mucha tristeza y dolor. Además, detalló cómo fue el accidente doméstico que le costó la vida al actor.

“Estamos todos conmovidos, ¿qué vamos a agregar después de la noche que hemos pasado acompañando a nuestro amigo? Esto nos conmueve a todos”, arrancó, visiblemente afectado. Y enseguida amplió el foco: “Conmueve mucho ver la angustia popular, masiva, de gente que no lo ha conocido como nosotros y que logró Beto a lo largo de su hombría de bien, de su conducta… desde aquel chico de Dock Sud”.

Lejos de los rumores que circularon en las primeras horas, Rottemberg fue claro al reconstruir el episodio que derivó en la muerte del actor: “Es importante marcar que siempre se contó la verdad. Se desmintió de entrada que haya sido un ACV porque no lo fue, fue un accidente doméstico”. Y detalló una escena tan cotidiana como trágica: “Esa noche no había teatro porque Soledad Silveyra estaba internada. Eso hizo que Luis no trabaje. Se sentó en una silla con rueditas, se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja. Se resbaló y, con tanta mala suerte, el golpe fue contra el escritorio. A partir de ahí empezó esta triste recorrida”.

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Según su relato, los primeros días trajeron algo de alivio: “Tuvo un pronóstico bueno hasta el miércoles, cuando se empezó a complicar la situación”. Pero ese punto de quiebre fue determinante: “A partir del miércoles ya no me reconocía. Ahí hubo un antes y un después”. En medio del dolor, también hubo lugar para respetar la intimidad: “Todos somos familias, había que respetarlo primero a él”, señaló.

Las declaraciones de Carlos Rottemberg

“Beto era muy chapado a la antigua, y una de las cosas de las que más se quejó en los últimos tiempos fue que los velatorios duraban poco. Por eso sus hijas decidieron que dure 12 horas, para que todos lo vengan a despedir”, contó Carlos Rottemberg. El último recorrido será este martes 21 de abril a las 11:00 en Chacarita, con paso por el panteón de actores para la despedida final.

Pero Rottemberg no solo habló del final. También reconstruyó la esencia de Brandoni: “Luis es una de las figuras más importantes de la cultura argentina. La gente lo sabe por sus papeles, sus expresiones y su militancia. Poco importa lo que piensa cada uno: lo hizo de una manera honesta, sentida”. Y en esa línea, recordó su compromiso incluso en los momentos más oscuros: “Fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores en plena dictadura, fue secuestrado junto a su mujer y tuvo que exiliarse con sus hijas”.

Embed - "ES UNA DE LAS FIGURAS MÁS IMPORTANTES DE LA CULTURA ARGENTINA": Carlos Rottemberg sobre Brandoni

La relación entre ambos, que se remonta a 1978, también tuvo su espacio en el adiós. “Beto era todo vida. Lo único que tuvo siempre fue pensar cuál era su próximo trabajo. Recuerdo cuando le propuse que no hiciera la temporada en Mar del Plata y me dijo: ‘si yo no hago teatro, me muero’”.

En medio de la emoción, dejó una última imagen que pinta de cuerpo entero al actor: la solidaridad del ambiente para que nunca deje de subir a un escenario. “No fue casualidad que en el verano Gerardo Romano y Ana María Picchio le hayan cedido el teatro para que siga haciendo lo que amaba”. "Hay mucho de solidaridad y buena gente detrás de un tipo como Brandoni, así como logró que todos ustedes estén transmitiéndole al país quién fue. Hasta para ganarse un buen recuerdo hace falta hacer bien los deberes", concluyó Carlos Rottemberg.