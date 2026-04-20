La promoción de Zaira Nara que podría terminar en un escándalo judicial
En el canal América TV contaron detalles sobre un caso que podría complicar a la modelo con un emprendimiento propio. Qué sucedió.
En las últimas horas Zaira Nara quedó expuesta por el reclamo de distintas personas que hicieron saber su enojo con una empresa que está ligada a ella. En las redes sociales empezaron a exponer diferentes críticas sobre un caso que podría terminar con un problema judicial.
Durante la transmisión del canal América TV, se hicieron eco sobre lo que sucede y se refirieron a los detalles del caso. “Este caso es sobre Zaira Nara. Y atención porque por ahí la estamos advirtiendo de un posible quilom... judicial que puede tener”, anticiparon previo a contar lo sucedido.
Según contaron, se debe al emprendimiento de yerba donde es la cara visible y, a su vez, dueña de la marca: “Hicieron varios posteos con un famoso mate que le encantó a todo el mundo", dijo sobre las promociones en las redes que desataron el escándalo.
“Hay varias damnificadas que han comprado ese mate y que nunca les llegó. Le han querido advertir a la cuenta de la yerba sobre lo que estaba pasando y resulta que no contestan”, sumaron. Ante esto, una damnificada dijo: “Pedí un mate, compré un mate con una bombilla que no era barata. La compré en el mes de octubre y nunca me lo mandaron. Nunca más me contestaron los mensajes. Entrás a la página y está como cerrada”.
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