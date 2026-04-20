Espectáculos La Mañana Zaira Nara La promoción de Zaira Nara que podría terminar en un escándalo judicial

En las últimas horas Zaira Nara quedó expuesta por el reclamo de distintas personas que hicieron saber su enojo con una empresa que está ligada a ella. En las redes sociales empezaron a exponer diferentes críticas sobre un caso que podría terminar con un problema judicial.

Durante la transmisión del canal América TV, se hicieron eco sobre lo que sucede y se refirieron a los detalles del caso. “Este caso es sobre Zaira Nara. Y atención porque por ahí la estamos advirtiendo de un posible quilom... judicial que puede tener”, anticiparon previo a contar lo sucedido.

Según contaron, se debe al emprendimiento de yerba donde es la cara visible y, a su vez, dueña de la marca: “Hicieron varios posteos con un famoso mate que le encantó a todo el mundo", dijo sobre las promociones en las redes que desataron el escándalo.