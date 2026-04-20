Qué dijo el Gobierno Nacional sobre la muerte de Luis Brandoni

Lo hizo a través de la Secretaría de Cultura y lo señaló como “una figura indiscutida de la escena argentina”.

El Gobierno Nacional , a través de la Secretaría de Cultura comandada por Leonardo Cifelli , despidió al actor Luis Brandoni quien falleció hoy a los 86 años: "Fue una figura indiscutida de la escena argentina ”.

A través de un comunicado, saludaron a sus familiares y seres queridos y les transmitieron su " profundo pesar ” ante esa situación por la que están atravesando.

“Tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura , la máxima distinción que otorga este organismo, en agradecimiento a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella indeleble en el teatro , el cine y la televisión de nuestro país”, expresaron.

El actor Luis Brandoni se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde el pasado 11 de abril, luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural.

Luis Brandoni

Su fallecimiento se conoció durante la madrugada de hoy y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que despedirá sus restos, desde este mediodía, en el Salón Montevideo del edificio de la calle Perú.

“Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina, y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas, artistas y futuras generaciones”, concluyó Cifelli desde la Secretaría de Cultura.

Cuál es la última película de Luis Brandoni que se posiciona entre las tendencias de Netflix

Parque Lezama, es la última película protagonizada por Luis Brandoni. En el filme dirigido por Juan José Campanella, el actor interpreta a un personaje que es un viejo loco, inconformista, bocón, que se reencuentra con el joven idealista que fue.

“Las ideas disfrutan de una juventud eterna”, dijo Luis Brandoni en una entrevista, en los días en que se estrenaba la película. “Hoy ser viejo es una mala propuesta, una cosa no deseada. Lo que debiera ser un momento de relax, tranquilidad y serenidad, no es lo que lo que propone hoy la posibilidad de la jubilación”, le dijo en marzo Brandoni al diario Perfil, con los dos pies bien parados en la realidad.

"Parque Lezama" (2026), dirigida por Juan José Campanella, es una comedia dramática argentina centrada en la improbable amistad entre dos hombres mayores —un exmilitante comunista (Luis Brandoni) y un hombre conciliador (Eduardo Blanco)— que comparten sus vidas, frustraciones y humor desde un banco en el parque, enfrentando desafíos barriales y familiares.

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Ambos enfrentan problemas con sus familias y se enfrentan a un extorsionador mafioso del barrio. La película aborda la vejez, la amistad masculina, la política, el valor de la conversación y la búsqueda de sentido en la última etapa de la vida. Está basada en la obra de teatro homónima, la cual a su vez se basa en la pieza I'm Not Rappaport (1985) de Herb Gardner.

La película se estrenó en cines en febrero de 2026 y posteriormente en Netflix un mes más tarde. Es una historia de 115 minutos llena de diálogos intensos, humor y emoción que resalta la capacidad de conectar con desconocidos.