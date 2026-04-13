Preocupación por la salud de Soledad Silveyra: qué le pasó

La actriz tuvo un episodio con su salud que la obligó a tomar una decisión drástica sobre su participación en la obra Quién es Quién. La decisión que tomó.

La obra de teatro titulado Quién es quién, donde Soledad Silveyra es protagonista junto al histórico actor Luis Brandoni en la mítica avenida Corrientes de la Capital Federal, tuvo que ser suspendida en las últimas horas por decisión de la productora del show.

Según se conoció, la decisión fue tomada debido a que Silveyra sufrió una dolencia por la que le recomendaron pausar los show programados y encomendarse a una etapa de recuperación.

El productor Carlos Rottemberg contó detalles de la situación en TeleShow: “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”.

Rottemberg Silveyra Brandoni

Por otra parte, sumó: “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. Sumado a que destacó que fue una decisión preventiva, reveló cuándo sería su regreso a los escenarios: “En principio será el miércoles, según lo sugerido. Mañana estará más claro”.

El antecedente en el verano por la salud de Brandoni

En la temporada de verano había sido Luis Brandoni quien tuvo que frenar el show debido a que tuvo que ser hospitalizado por un pico de presión arterial. En aquel momento, el productor había contado: “Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria y seguir mejorando”.

A su vez, había explicado: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se vienen realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”.