Sofi Martínez contó cuál fue el mensaje que le mandó Antonela Roccuzzo tras los rumores sobre Lionel Messi

La periodista aseguró que la mujer del 10 la contactó después de que surgieran versiones de un supuesto coqueteo con el campeón del mundo.

El detrás de escena de uno de los momentos más recordados del Mundial de Qatar volvió a cobrar protagonismo con una revelación inesperada. Sofi Martínez contó públicamente que recibió un mensaje privado de Antonela Roccuzzo luego de que se instalaran rumores de un supuesto coqueteo con Lionel Messi tras una entrevista que se volvió viral. Lejos de alimentar la polémica, el gesto de la esposa del capitán argentino sorprendió por su tono y contundencia.

La periodista relató la situación en el stream “A Punto”, donde explicó que el episodio ocurrió en medio de una fuerte circulación de versiones en redes sociales. Según detalló, la influencer decidió contactarla directamente para llevarle tranquilidad en un contexto que empezaba a incomodarla. “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’ ”, recordó la comunicadora al revelar el contenido del mensaje que recibió de manera inesperada.

El apoyo de la mujer del 10 no pasó desapercibido para la conductora, quien destacó especialmente el gesto. “No tenía ninguna necesidad de escribirme” , remarcó, visiblemente agradecida por la actitud. En ese sentido, explicó que el texto llegó en un momento sensible, cuando “inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir ”, lo que le generaba malestar por la exposición y las interpretaciones erróneas.

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Lejos de sumarse a la polémica, la panelista optó por valorar la empatía de Roccuzzo, a quien incluso definió como una figura admirable. “Fue tranquilizador”, aseguró sobre el contacto, dando cuenta del impacto positivo que tuvo en medio de un clima enrarecido por los comentarios en las plataformas.

El origen de toda la situación se remonta a la entrevista que Martínez le realizó al campeón del mundo tras la semifinal entre Argentina y Croacia, el 13 de diciembre de 2022, durante la cita ecuménica. En ese momento, la periodista rompió el esquema tradicional y, en lugar de una pregunta, le dedicó unas palabras que rápidamente se viralizaron por su carga emocional.

Cuál fue el mensaje de Sofi Martínez a Lionel Messi que se volvió viral

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo”, comenzó diciendo, antes de agregar: “Más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos”. Su mensaje continuó con una frase que resonó en todo el país: “No hay nene que no tenga tu remera… marcaste la vida de todos y eso es más grande que cualquier Copa del Mundo”.

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Aquel fragmento generó una fuerte identificación con el público y también una reacción visible en la Pulga, que escuchó con atención y emoción. Sin embargo, con el correr de los días, esa cercanía fue reinterpretada en redes sociales, dando lugar a rumores que la propia protagonista se encargó de desmentir.