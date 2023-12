Sofi Martínez se confesó con todo y habló de Lionel Messi

La periodista deportiva Sofía Martínez alcanzó unos niveles de reconocimiento que seguramente no esperaba conseguir con tanta rapidez. Principalmente por la frase que esbozó cara a cara con el capitán de la Selección argentina Lionel Messi luego de un partido de la Copa del Mundo 2022, para despertar la ternura de propios y extraños. “Atravesaste a cada uno de los argentinos” , le dijo Sofi.

Este sábado, participando en el programa PH Podemos Hablar, la periodista contó la situación que vivió. “Jamás imaginé que luego de decirle a Messi eso que le dije iba a pasar todo lo que después pasó”, contó y agregó: “Le dije algo que sentía profundamente y para mi lo tenía que saber en ese momento, antes de la final. El amor eterno de todo un país no dependía de un resultado de una final”.

Más allá de las cosas positivas que puede ser el reconocimiento en las calles por aparece en televisión, también tiene una parte negativa que pocos lo ven. “Me pasó este año. Hemos tenido charlas nosotros sobre eso. La realidad también es que muchas veces, cuando crece la exposición, también viene con partes que por ahí no están tan buenas” , dijo Sofía.

En continuación, explicó lo sucedido con el shipeo que marcaron las redes entre ella y el ‘10’. “Sí es cierto que durante este año, en algunos momentos, empezó a sonar más fuerte esto de ´¿qué onda? Cómo la mira´, o que yo estaba en el medio de algo. Realmente hasta me siento ridícula teniendo que salir a aclarar algo. Messi o Antonella escuchando algo de lo que yo pueda decir y diciendo ´¡Qué idiota! No aclares nada, no hace falta”, detalló.

Y cerró: “Ponele que le caigo bien a Messi, como le cae bien Andy, a quien le dio la primera nota después del mundial, o a Migue Granados. A ellos los miró con los mismos ojos, la única diferencia es que yo soy mujer, entonces cuando hay una mirada de simpatía se ponen otras cosas en juego”