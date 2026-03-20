El viral del sodero cordobés que se enamoró de Sofi Martínez

La periodista deportiva reveló en su cuenta de Tik Tok un video donde coqueteó con un hincha de Belgrano previo al clásico cordobés. Qué dijo el sodero en su cuenta personal.

Sofía Martínez parece que encontró su amor durante su visita a Córdoba para hacer una cobertura especial de un clásico futbolero entre dos clubes importantes de dicha provincia. La previa del encuentro y mientras filmaba un vlog para su cuenta de Youtube, se cruzó con un sodero que la eclipsó y mantuvo un particular diálogo.

Rápidamente al verlo, vestido con la camiseta de Belgrano a la espera del inicio del encuentro, la periodista deportiva que estaba ejerciendo su trabajo inició un coqueteo con el fanático mediante un vaso de fernet. Rápidamente se presentaron: Sofía, de 32 años, y Fede, cordobés de 30 años .

A ese video que documentó el encuentro lo tituló como "nació el amor en Córdoba". “En el díalogo se escuchó que la periodista preguntó: " Me encantaría ir a la popular, pero en realidad creo que tengo entradas para platea. Igual, ¿vos me invitás a la popular?", aunque del hincha recibió la afirmativa pero una frase puntual: ”Vamos, pero no creo que nos volvamos a cruzar alguna vez en la vida. Vos sos de Buenos Aires, yo de Córdoba...“.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2034596424306897327&partner=&hide_thread=false ¿Nació el amor?: un sodero hincha de Belgrano se levantó a la periodista Sofi Martínez y le sacó el número de teléfono pic.twitter.com/Bz292RoPSy — PaseClave (@paseclave__) March 19, 2026

Al ver la postura de Martínez, el sodero aceleró: “Me gustaría encontrar el amor con una porteña”. Acto seguido Fede consiguió el número de celular de Martínez, que en el cierre del diálogo soltó: “La verdad no sé cómo va a salir el partido hoy, pero yo ya gané”.

Luego del empate en cero sin emociones entre ambos equipos, lo interesante que dejó el contexto del duelo fue este cruce que siguió horas más tardes: “Hola, Sofi, soy Fede. Hablamos antes del partido. No te quiero molestar, pero ojalá hayas pasado un hermoso día. Prometo que la próxima vez el clásico va a estar mejor”, reveló la periodista sobre un mensaje del hincha. “Cómo olvidarte, Fede”, dijo la periodista.

Luego, en su cuenta de Tik Tok, el sodero compartió un video mostrando su trabajo y una frase que parecía con dedicatoria: “Como olvidar que malinterpreté que le gustaba y que quería estar conmigo porque me dijo que le gustaba y que quería estar conmigo”. Rápidamente los seguidores dejaron sus mensajes sobre una historia que probablemente continúe.