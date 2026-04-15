Al mando de una camioneta de U$S 60.000 se llevó puestos dos autos y en uno iba un bebé. La policía tuvo que reducirlo y la alcoholemia le dio por las nubes.

El sereno de un garaje salió a pasear en una Mercedes Benz que le dejaron y la destruyó.

Un hombre de 35 años que -al menos hasta unas horas antes- trabajaba como sereno en un garaje de Comodoro Rivadavia, en Chubut, fue demorado en la madrugada de este miércoles 15 de abril de 2026 tras protagonizar un accidente de tránsito al volante de una camioneta Merecedes Benz de alta gama que no era suya.

El vehículo, valuado en unos de 60.000 dólares, había sido dejado por su dueño bajo en la cochera nueve días antes. El parte policial del accidente fue contundente: "Destrucción total".

El choque se produjo pasada la medianoche en la intersección de la avenida Kennedy e Islas Leones . Pero pasaron algunas horas hasta que pudieron saber que la Mercedes-Benz GLE 400 modelo 2017 no pertenecía a quien la manejaba, sino que la había tomado "prestada".

Esa circunstancia, además del sorprendente resultado que arrojó test de alcoholemia- probablemente explica por qué el conductor se mostró tan hostil con la policía, que tuvo que reducirlo.

Un bebé en peligro

Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, la camioneta que manejaba el sereno impactó desde atrás contra un Volkswagen Suran en el que viajaban una mujer de 51 años, una joven y un bebé de tres meses.

Tras la colisión, perdió el control y terminó embistiendo también a un Peugeot 208 que estaba estacionado en la zona.

En el lugar intervino una ambulancia. Y el bebé fue trasladado de forma preventiva al Hospital Regional.

Tensión con la policía y alcoholemia positiva

Antes, policías de la División Canes que llegaron al lugar -según consignó El Patagónico- debieron reducir al sereno, quien no solo se negó a colaborar, sino que se mostró muy hostil.

Sereno garaje Comodoro Rivadavia chocó Mercedes Benz La policía tuvo que reducir al sereno, que luego de embestir dos autos a alta velocidad, se mostró hostil.

Controlada la situacion, el personal de Tránsito le hizo el test de alcoholemia a ambos conductores.

La mujer que manejaba la Suran arrojó resultado negativo.

El hombre de la camioneta de alta gama, en cambio, marcó nada menos que 2,12 gramos por litro de sangre.

Lo confirmó el segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia de la policía provincial, Cristian Mulero, quien detalló que el sereno "se encontraba bajo los efectos del alcohol" en el momento de ser demorado.

Lo denunció el dueño del garaje

Fue el dueño del estacionamiento quien radicó la denuncia por el robo del vehículo. A partir de ese momento, la investigación tomó otro cariz, ya que se pudo establecer que el responsable del choque no era el dueño del rodado que conducía.

"Trabajaba en un estacionamiento privado, donde el propietario dejó su camioneta. Esta persona que trabajaba en el lugar, sin autorización del dueño del comercio, sacó el vehículo para efectuar tareas particulares", confirmo el comisario Mulero.

Pésima noticia para el dueño

El propietario de la camioneta la había dejado en la cochera de la calle 9 de Julio al 800 el 6 de abril a la mañana. No supo nada más del vehículo hasta que, nueve días después, lo despertaron con una pésima noticia.

En plena madrugada de este miércoles, agentes de la policía de Comodoro se presentaron en su domicilio para informarle que la Mercedes había sido secuestrada luego de un accidente.

Sereno garaje de Comodoro Rivadavia que chocó Mercedes Benz - suran bebé Así quedó la Volkswagen Suran en la que iba un bebé de 3 meses luego de ser embestida desde atrás por el sereno del garaje de Comodoro Rivadavia.

Las consecuencias del accidente no sólo fueron materiales. También las sufrieron de cerca los ocupantes del Volkswagen Suran.

Si bien no hubo reportes de heridas graves, la violencia del impacto quedó evidenciada por la decisión del personal de emergencias de trasladar preventivamente al bebé al centro de salud.

El caso quedó en manos de la justicia de Chubut, que deberá determinar la eventual responsabilidad penal del sereno por el uso no autorizado del vehículo, la conducción en estado de ebriedad y los daños materiales provocados.

Fuentes de la investigación confiaron que la pregunta que buscan responder por estas horas es si esta fue la primera vez que el hombre utilizó un auto ajeno durante su turno de guardia, o se trataba de una conducta habitual.