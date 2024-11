Un Mercedes Benz de 50 años estuvo bajo el barro por las inundaciones en Valencia: así reaccionó a su arranque

Mientras los equipos de rescate y voluntarios se encontraban en la ardua tarea de limpiar las zonas afectadas, se toparon con el Mercedes W123, cubierto de barro y con las marcas del agua . Para sorpresa de todos, el vehículo arrancó de inmediato tras ser recuperado , como si la inundación no le hubiera afectado. Este hecho, que fue capturado en video y compartido en redes sociales, no tardó en viralizarse. El diario La Vanguardia se hizo eco de la noticia.

El debate en redes sociales: ¿Los autos de antes eran mejores?

La historia de este Mercedes retro desató un debate en redes sociales sobre la durabilidad de los vehículos antiguos en comparación con los actuales. Muchos usuarios ven en este modelo un símbolo de una época en la que los autos se construían para durar.

Arrancan un auto luego de la inundación en Valencia

“De cuando los coches se hacían para durar y con cariño, no como un producto con fecha de caducidad”, destacaba un internauta. Otros comentarios como “¡Ahí se ve la calidad de las cosas!” o “Mercedes no tiene kilometraje, tiene estado. Es un coche muy resistente, cosa que no ocurre con los coches nuevos”, reflejan la nostalgia por una época en la que la durabilidad era una prioridad en la industria automotriz.

El caso del Mercedes W123 que sobrevivió a la Dana en Valencia recuerda la resistencia y calidad de los vehículos clásicos. Más allá de la anécdota, esta historia abre un espacio para reflexionar sobre los estándares de fabricación de la industria automotriz actual. ¿Se sacrificó la durabilidad en post de la obsolescencia programada? El debate queda abierto.