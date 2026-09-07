Se confundieron en la morgue y enterraron a un hombre en situación de calle como veterano de Malvinas

Fue enterrado con honores y la confusión desató un terrible episodio de violencia. Qué fue lo que sucedió en la morgue.

Se confundieron en la morgue y enterraron a una persona como veterano de Malvinas.

Los cuerpos de dos hombres fueron confundidos en una morgue y generó una investigación que tuvo graves consecuencias y denuncias por violencia institucional.

Adolfo Brizuela y Pedro Peñalver murieron el mismo día en el partido de Moreno y por un error que se investiga, sus cuerpos fueron confundidos al momento de ser identificados, lo que tuvo consecuencias gravísimas.

Brizuela, un hombre que vivía en la extrema pobreza, tenía varios hijos, pero erróneamente fue velado con honores y enterrado en Berazategui como si fuera Peñalver, un veterano de la guerra de Malvinas.

Todo fue descubierto tras un informe de TN. Además de la confusión de reconocimiento de cuerpos,durante las primeras horas del caso también se manejó una hipótesis errónea sobre la causa de muerte de Peñalver.

Los investigadores del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez salieron a buscar sospechosos de un supuesto crimen. Pero, con el cuerpo ya cambiado, fueron a la casa de Brizuela, donde desató una escena de violencia y abuso policial, que incluyó golpizas y privaciones de la libertad a varios integrantes de la familia.

Cómo continúa la investigación por el cambio de cuerpos en la morgue

La investigación tiene una sola sospechosa hasta el momento. Se trata de Ingrid Liliana Gitzel, sargento de la Bonaerense y técnica evisceradora de la Morgue Policial de Moreno-General Rodríguez, a quien se le imputa su error en la rotulación de los cadáveres.

El jueves pasado, por impulso del abogado de Gitzel, personal de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires allanó esta morgue en busca de documentación y otros elementos relevantes, que permanecían en manos policiales.

Durante el procedimiento, las autoridades entregaron los libros, planillas correspondientes al mes de agosto de este año y el expediente de registro de gestión de cadáveres, en el cual se informa la entrada de los cuerpos, como así también la entrega del certificado de defunción, DNI e informe Estadístico de Defunción.

Este domingo a la noche se sumó un nuevo capítulo, cuando fue aceptada la excusación de la fiscal Luisa Pontecorvo, titular de la UFI N° 3 departamental y quien estaba a cargo del caso y llevaba adelante desde agosto la investigación que buscaba establecer qué pasó con los cuerpos de Brizuela y Peñalver en la morgue local.

El caso que destapó la violencia policial

La hipótesis sobre la causa de muerte de Peñalver fue el desencadenante. El excombatiente murió en el baño de su casa, y el golpe sufrido dejó en su cuello signos compatibles con un estrangulamiento. La fiscalía, entonces, recaratuló el caso como "homicidio simple".

El cambio de identidades dirigió a búsqueda de evidencias y de sospechosos del supuesto crimen hacia la casilla de los Brizuela. Con el cuerpo ya cambiado, fueron hacia el lugar y se desató una oscura escena de violencia policial, que incluyó golpizas y privaciones de la libertad a varios integrantes de la familia.

Uno de ellos, el adolescente de 16 años, permaneció en un pasillo y recordó: "Estaba asustado, quería tomar agua y hacer un llamado, y no nos dejaron", reveló a Clarín.

Ahora la Justicia debe determinar las responsabilidades mantuvo en la más absoluta oscuridad a la vulnerable familia. Hasta el día de hoy, nunca les contaron qué fue lo que verdaderamente ocurrió dentro de la morgue.

A consecuencia del error, hubo un entierro equivocado -con honores-, una exhumación judicial, una pesquisa errónea, una feroz golpiza y aprehensiones de adultos y menores de edad.