Escándalo en una cárcel: dos presos salieron en un streaming y uno dijo ser el "tirador de la bicicleta"

Los jóvenes hablaron de delitos, drogas y violencia durante una transmisión en vivo. La tensa conversación que tuvieron.

Dos adolescentes presos en un centro de menores aparecieron en un streaming y generaron un fuerte revuelo.

Dos adolescentes que se encuentran presos aparecieron en un streaming y todo derivó en una investigación dentro del sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Durante aproximadamente seis minutos, los jóvenes hablaron ante una cámara sobre los delitos por los que estaban encerrados, el consumo de drogas y episodios de extrema violencia.

La transmisión se produjo a través de OmeTV , una plataforma que permite conectar por videollamada a usuarios al azar, y terminó siendo reproducida en JotaPeShow, un canal de la plataforma Kick .

Ahora las autoridades buscan determinar desde qué establecimiento -de Mendoza - realizaron la transmisión y, principalmente, cómo consiguieron acceder a un teléfono celular mientras permanecían detenidos.

“El tirador de la bicicleta”

Uno de los adolescentes llamó la atención cuando se presentó como el joven conocido como “el tirador de la bicicleta”, acusado por un violento ataque ocurrido el 3 de octubre de 2025 en el barrio 8 de Abril, en Las Heras. “Poné Las Heras. Barrio 8 de Abril. El tirador de la bicicleta. Leé por qué es”, desafió durante la conversación.

Los jóvenes presos participaron de una transmisión en vivo desde el centro de menores donde permanecían detenidos.

El episodio al que hizo referencia ocurrió cuando tres jóvenes, de 18, 21 y 22 años, circulaban a bordo de una Ford F-100 por la zona de las calles 41 y Cruz Castaño. Según la investigación judicial, un adolescente que entonces tenía 16 años los interceptó mientras circulaba en bicicleta y disparó a la camioneta antes de escapar.

Dos de los ocupantes fueron heridos: uno recibió un disparo en el muslo izquierdo y un roce de bala en la cabeza, y el otro sufrió una lesión en la zona de la carótida y debió ser operado de urgencia.

El sospechoso fue investigado por homicidio agravado en grado de tentativa y detenido durante un control policial. En aquel momento viajaba como acompañante en un Toyota Corolla verde que circulaba con las luces apagadas.

Durante el vivo, el adolescente volvió a referirse al ataque y dijo que el episodio se produjo en medio de un enfrentamiento entre grupos. También aseguró que él mismo había recibido un disparo y que todavía tenía un proyectil alojado en el cuerpo.

Robos, secuestros y drogas

La conversación fue tomando un tono cada vez más violento. Los dos jóvenes hablaron con naturalidad sobre distintos delitos y mencionaron términos relacionados con robos, extorsiones, secuestros y sicariato. También hicieron referencias al consumo y circulación de drogas en la cárcel y se definieron a sí mismos como “referentes”.

La actitud de ambos llamó la atención de quienes participaban del streaming. Lejos de intentar ocultar sus identidades o evitar dar información sobre su situación judicial, alentaron a los conductores a investigar quiénes eran y por qué estaban detenidos.

El vivo terminó abruptamente luego de que uno de los adolescentes hizo una exhibición sexual frente a la cámara y cortó la comunicación.

Investigan cómo consiguieron el celular

Cuando las imágenes comenzaran a circular, el episodio llegó a conocimiento de las autoridades encargadas del sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza. El objetivo de la investigación administrativa será establecer primero si los adolescentes realizaron efectivamente el streaming desde una dependencia destinada al alojamiento de menores privados de su libertad.

En caso de confirmarse, deberán determinar cómo ingresó o llegó hasta ellos el teléfono celular, cuánto tiempo tuvieron acceso al dispositivo y si existieron fallas en los mecanismos de control.