Marcos Giles hizo un comentario sobre Ángela Torres y las redes sociales lo mataron

Un comentario que realizó Marcos Giles, en medio de una entrevista con Angela Torres, fue interpretado por muchos en redes sociales como fuera de lugar.

Marcos Giles , pareja de Ángela Torres , volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales luego de protagonizar un momento que generó opiniones divididas durante una transmisión en vivo de Nadie Dice Nada, Luzu TV . Un comentario que realizó en medio de una entrevista con la cantante fue interpretado por muchos usuarios como fuera de lugar y desató una ola de críticas en las plataformas digitales.

La situación ocurrió mientras Ángela Torres conducía el stream de Nico Occhiato y mantenía una comunicación con Giles, quien se encontraba en los Estados Unidos cubriendo el clima que se vivía tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Durante la conversación, la actriz y cantante reparó en la bebida que tenía su novio en la mano y le consultó con naturalidad: "¿Qué estás tomando? ¿Birra?".

Lejos de responder directamente, el streamer eligió hacer un chiste que rápidamente se hizo viral : "No, no, estoy tomando esta para no extrañarte tanto", respondió mientras mostraba una botella de la marca "Squirt". Aunque el comentario provocó risas entre quienes estaban en el estudio, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y recibió numerosas críticas de usuarios que consideraron que el humor utilizado había sido inapropiado.

"Squirt"



Por este momento que protagonizó Marcos Giles con Ángela Torres: "Estoy tomando esto para no extrañarte tanto" pic.twitter.com/AYMYtlYQ1S — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2026

Las redes sociales reaccionaron con dureza y Angela Torres respondió

En cuestión de minutos, el episodio se multiplicó en distintas plataformas y aparecieron mensajes cuestionando la actitud del streamer. Entre las publicaciones que más se replicaron se destacaron frases como: "¿Falta mucho para que lo deje?"; "Este pibe no se cansa de faltarle el respeto"; "Qué vergüenza me da este tipo, pobre Ángela". El episodio volvió a instalar el debate sobre los límites del humor en transmisiones en vivo y el impacto que determinados comentarios generan cuando son compartidos masivamente en redes sociales.

Frente a la repercusión que tomó el video y los cuestionamientos dirigidos hacia su pareja, Ángela Torres decidió intervenir públicamente para defenderlo. A través de sus redes sociales dejó un mensaje dirigido a quienes criticaban el comentario de Giles: "¡Aflojen las tetas, gente! Es un chiste, yo me reí y ¿ustedes se enojan? El mundo del revés de María Elena Walsh", escribió la cantante. Con esa publicación buscó restarle dramatismo a la situación y dejó en claro que no se sintió ofendida por la broma realizada durante el programa. El episodio se suma a otros momentos que ya habían colocado al streamer en el centro de las críticas.

María Isabel Sánchez

Semanas atrás, mientras realizaba entrevistas a hinchas, protagonizó otra controversia al hacer una serie de gestos mientras hacía referencia a la hermana de uno de los entrevistados. Aquella actitud también generó un fuerte rechazo en redes sociales y acumuló cientos de comentarios negativos. Tiempo después volvió a ser noticia por un episodio vinculado a su actividad en Instagram y polémicos likes, por eso las reacciones de los internautas.