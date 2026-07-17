Lionel Scaloni y Luis de la Fuente: el alumno, el maestro y una charla que lo cambió todo

El DT de la Selección Argentina fue alumno del entrenador español en el curso UEFA Pro. Tras Qatar, una conversación entre ambos dejó huella.

Cuando la Selección Argentina y España se enfrenten este domingo a las 16 por la final del Mundial , en el estadio de East Rutherford (Nueva Jersey), no solo chocarán dos ilusiones. También será el reencuentro de Lionel Scaloni con Luis de la Fuente , el entrenador español que fue su profesor en el curso de técnico y al que aconsejó tras Qatar.

En 2017, Scaloni formaba parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina y decidió sacar la licencia UEFA Pro . Del otro lado del pizarrón estaba De la Fuente, que combinaba su trabajo en las juveniles de España con el dictado de una materia de táctica y sistemas de juego.

Las clases se cursaban en Las Rozas , el predio de la Real Federación Española de Fútbol. Entre los alumnos de aquella camada figuraron nombres como Fernando Redondo, Javier Saviola, Leo Franco y Julio César, aunque ninguno alcanzó la trascendencia que después tendría el santafesino.

Según recordó Ginés Meléndez, entonces director de la Escuela, Scaloni era de los más aplicados y hasta se sentaba en primera fila. Con el tiempo, ese estudiante se transformó en uno de los técnicos más ganadores del fútbol argentino, con cuatro títulos al frente del seleccionado.

Scaloni y De la Fuente: del aula a la final del Mundial

La historia de ambos tiene paralelismos. Los dos llegaron al banco de sus selecciones sin grandes pergaminos y terminaron construyendo proyectos sólidos, algo poco habitual en cargos tan expuestos, y hoy se reencuentran en la final más importante de sus carreras.

De la Fuente arrancó en la Real Federación hace más de una década, en las categorías inferiores, y su recorrido por la sub 19, la sub 21 y el equipo olímpico le abrió la puerta a la Mayor en diciembre de 2022, tras la salida de Luis Enrique.

️ Scaloni, sobre De la Fuente: "Hablamos de cosas que yo creo que a él le han servido" pic.twitter.com/qtT9ypVKV0 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 16, 2026

Scaloni, en cambio, había llegado como una solución provisional después de ser asistente de Sampaoli y de dirigir apenas seis partidos en la Sub 20. Aquella interinidad se convirtió en estabilidad y llevó a la Argentina de Lionel Messi a ser campeona de América y del mundo.

Será la primera vez que se crucen como rivales, pero desde hace tiempo, cuando hablan del otro, solo aparecen elogios. Ya había pasado en la previa de la Finalissima, que finalmente se canceló, pese a que Scaloni prefería postergarla y su colega no.

Tras la victoria ante Inglaterra, el santafesino profundizó en ese vínculo. Contó que tenía una relación especial con su antiguo profesor por su cercanía y reveló que, ya campeones del mundo en Qatar, mantuvieron una charla íntima en un foro de entrenadores que, asegura, "le resultó útil" al español.

Los elogios del alumno fueron devueltos por el maestro. "Lionel era un alumno muy aplicado, con mucha actitud e interés", recordó De la Fuente, que definió como un orgullo haber sido su docente.

Scaloni ya aclaró que no lo llamará antes del partido, aunque se mostró feliz por reencontrarse con quien hoy considera un amigo. "El domingo vamos a intentar ganarles, pero respeto máximo", avisó, con la mira puesta en una nueva alegría para todo el país.