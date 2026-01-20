Un nuevo accidente de tren sacude a España: un muerto y 20 heridos

La formación descarriló tras chocar contra un muro de contención en Cataluña y activó un amplio operativo de emergencia. Dotaciones asisten a los pasajeros.

Un nuevo accidente de tren volvió a sacudir a España este martes cuando una formación chocó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona y provocó la muerte del maquinista y dejó al menos 20 personas heridas , según informaron las autoridades de Protección Civil.

El accidente ocurrió entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia , en la línea R4, en un contexto de intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región. Según informaron fuentes oficiales a la prensa local, la persona fallecida es el maquinista del tren.

“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros”, señaló Protección Civil a través de su cuenta en la red social X, donde precisó que los servicios de emergencia se encontraban atendiendo a los heridos en el lugar. Para asistir a los pasajeros afectados, se movilizaron al menos 15 dotaciones de emergencia.

En paralelo, las autoridades informaron este martes que otro tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet, lo que obligó a interrumpir su circulación.

Los accidentes de trenes sacuden a España

Estos incidentes también se producen en un contexto de máxima sensibilidad en España tras la grave tragedia ferroviaria ocurrida el domingo en Andalucía. Ese día, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos.

El accidente, que involucró a un tren del operador privado italiano Iryo y a otro de la compañía pública Renfe, ocurrió cuando varios vagones descarrilaron y cayeron sobre la vía contigua, impactando con el tren que circulaba en sentido contrario.

choque de trenes españa

Coincidiendo con el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron este martes la zona del siniestro en Andalucía y un hospital de Córdoba, donde se reunieron con heridos y familiares de las víctimas.

Mientras continúan las labores de rescate en Andalucía y la investigación sobre las causas del choque, las autoridades descartaron por el momento la hipótesis de un sabotaje y anunciaron medidas preventivas en distintos tramos de la red ferroviaria, en un intento por reforzar la seguridad tras una de las peores tragedias ferroviarias en España en la última década.