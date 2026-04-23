Una fiscal pidió que se cierre la causa por el viaje de la esposa de Adorni por falta de delito

Alejandra Mángano consideró que el viaje de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial para la “Argentina Week” no fue un gasto para el Estado y que sobraba lugar en el avión presidencial.

La fiscal federal Alejandra Mángano pidió este jueves archivar por inexistencia de delito una denuncia penal por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni , Bettina Angeletti , con la comitiva oficial en el avión presidencial rumbo a Nueva York para la “Argentina Week” en marzo pasado.

El viaje de Angeletti en el avión presidencial “no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aun cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo”, concluyó.

En un dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas , la fiscal concluyó que “la información relevada en esta investigación permite descartar la comisión de conductas delictivas en los términos planteados”. Ante ello la pesquisa quedó sin impulso acusatorio.

Mángano tenía delegada la investigación iniciada por denuncia del abogado Gregorio Dalbón y llegó a esa conclusión luego de ordenar una batería de medidas de prueba que incluyeron pedidos de informes a organismos oficiales, según el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

esposa de adorni contratos La investigación analiza si los movimientos patrimoniales de Manuel Adorni pueden justificarse con sus ingresos declarados o si existen inconsistencias.

Adorni es investigado en otras causas penales, por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestas dádivas a raíz de un viaje en avión privado a Punta del Este que habría costeado un periodista amigo del funcionario y contratista de la TV Pública. Estas dos causas están en etapa de prueba en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Pero hubo una tercera denuncia: la del viaje de su esposa como invitada a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei a la “Argentina Week”. “Vengo a deslomarme y quería que me acompañe”, justificó Adorni aunque luego pidió disculpas por haber usado esa frase. En una buena noticia para el Jefe de Gabinete, ahora la fiscalía pidió cerrar el caso.

La invitación presidencial

Al analizar la evidencia la fiscal concluyó que el cotejo entre el número de integrantes de la comitiva oficial y la capacidad del avión Boeing 757-200 (39 plazas), “permite verificar que la decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales y carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados”.

La denuncia se presentó por supuesta “malversación de caudales públicos”, un delito que ocurre cuando un funcionario público desvía fondos bajo su administración y ocasiona un perjuicio a las arcas del Estado, algo que según el dictamen, no ocurrió con el viaje a Estados Unidos.

La presencia de la esposa de Adorni como acompañante en el avión presidencial “debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo” no alteró la finalidad pública del vuelo, agregó.

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Base doble

Sobre el pago de la hotelería, Mángano concluyó que la presencia de Angeletti no encareció el viaje porque los alojamientos se pagan en base doble, por lo cual hubiera costado igual si Adorni estaba solo o acompañado.

También analizó el viaje de vuelta que el matrimonio hizo en un avión de línea, en primera clase. El pasaje de Adorni lo pagó la Jefatura de Gabinete, algo que -destacó la fiscal- está previsto por la normativa para funcionarios de “alta jerarquía” quienes “se encuentran autorizados a optar por clases superiores (ejecutiva o primera) en vuelos oficiales, circunstancia que incide directamente en el costo del pasaje, sin que ello implique irregularidad alguna”.

“En este punto, el Jefe de Gabinete es uno de los funcionarios de más alta jerarquía en la administración pública nacional, tal como lo establece el artículo 100 de la Constitución Nacional, lo cual torna pertinente la aplicación de la reglamentación vigente”, concluyó. En cuanto al pasaje de Angeletti en ese vuelo, no fue adquirido con fondos públicos.

El pasaje de vuelta de Adorni costó US$ 4910,35 y el de su esposa US$ 5154,55 por Delta Airlines.

Para la fiscalía se acreditó que la presencia de Angeletti en ese viaje oficial a Nueva York “no generó un costo adicional para el Estado” y que la administración pública se limitó a pagar el hospedaje y traslado de Adorni.

Las pruebas pedidas

Antes de dictaminar por el archivo del caso, la fiscalía solicitó a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la documentación vinculada a la conformación de la comitiva presidencial del viaje oficial iniciado el 6 de marzo, así como la normativa aplicable en materia de integración de comitivas y utilización de la flota aérea oficial.

También se incorporó información técnica del vuelo realizado en el avión presidencial ARG-01, detallando su capacidad y los manifiestos de pasajeros en cada tramo del itinerario entre Buenos Aires, Miami, Nueva York y Santiago de Chile, lo que permitió verificar la cantidad de pasajeros transportados y la participación de Adorni y Angeletti en los primeros tramos.

Con posterioridad, la fiscalía solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe el presupuesto asignado en concepto de viáticos y movilidad para el viaje, los gastos asociados a la misión oficial, los conceptos vinculados a su designación en la comitiva y los resúmenes de las tarjetas corporativas utilizadas durante la estadía en Estados Unidos, ante lo cual se informó que no se registraron viáticos, que los únicos gastos correspondieron al alojamiento en hoteles de Miami y Nueva York abonados con tarjeta corporativa y que no hubo otros consumos durante el viaje.

También se incorporó la factura del pasaje aéreo de regreso de Manuel Adorni desde Nueva York a Buenos Aires adquirido mediante la empresa Optar, y se consultó a dicha firma sobre la eventual emisión de un pasaje a nombre de Angeletti: la respuesta fue negativa.