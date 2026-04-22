El hijo de una de las jubiladas dijo que Manuel Adorni le debe 65 mil dólares por un acuerdo extra

Pablo Martín Freijoo es hijo de una de las mujeres que le prestó dinero al jefe de Gabinete. Durante una hora, respondió las preguntas del fiscal Pollicita.

El fiscal Pollicita busca determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias.

|Este miércoles se concretó la declaración de Pablo Martín Feijoo , hijo de una de las jubiladas que le vendió un departamento en el barrio porteño de Caballito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Ante el fiscal Germán Pollicita, el hombre respondió durante una hora las preguntas que le realizaron. Según reveló ante la Justicia, acordó con el funcionario un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para no perder dinero en la compra venta.

El fiscal Pollicita busca determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias , en un expediente que ya suma varias audiencias en los próximos días. Así lo indicaron fuentes que escucharon hoy la declaración de Feijoo en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito .

En su declaración, el testigo comenzó aclarando que conoce al jefe de Gabinete y vocero presidencial porque sus hijos van justos al colegio. Desde Infobae revelaron que uno de los ejes de su declaración estuvo centrado en las refacciones en el departamento de la calle Miró al 500 antes de pasar a manos de Adorni.

departamento caballito adorni

Qué respondió sobre las transferencias en la venta del departamento

Cabe recordar que el exfutbolista Hugo Morales era dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valor del mismo con Morales y, luego, lo puso a la venta para sacarle una diferencia. Fue en este momento que Adorni lo contacta y, tras ver el inmueble, el empresario le pidió 300.000 dólares.

Su idea inicial era vender la propiedad a 345.000 dólares, en línea con lo que declararon el lunes la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi.

Una de las preguntas del fiscal estuvo relacionada a por qué terminó vendiendo a un precio menor. Según respondió, el inmueble tenía muchos problemas a resolver y que debió hacer refacciones que tuvieron un costo total de US$65.000, los cuales todavía no fueron devueltos.

adorni

Cómo fue la operación de compra-venta del departamento de Adorni

En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que cada jubilada se convirtió en acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la operación. De esta compraventa, el jefe de Gabinete sólo pagó 30.000.

Durante el testimonio, el fiscal le preguntó a Rucci a qué valor hubiese publicado el inmueble, de acuerdo a su experiencia como corredora. Según indicó, el precio debería haber sido de 345 mil dólares.

Además, se supo que en un principio se había ofertado a 375 mil dólares, que después bajó a 275 mil y finalmente se vendió a 230 mil dólares.

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Qué declararon las policías que también le prestaron dinero a Adorni

Este lunes comenzó una nueva etapa de testimoniales en Comodoro Py. Las testigos que declararon fueron identificadas como Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes aportaron su testimonios, chats y documentación.

La fiscalía busca reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada por las acreedoras.