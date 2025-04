Violencia en el IFD 12: qué desencadenó la golpiza a las docentes y qué pasó antes

El establecimiento tenía guardia de seguridad desde el día anterior porque ya habían sido amenazadas. Este miércoles no hubo clases.

"Fuera lo que fuera no se justifica esa agresión, ni la violencia, no es la forma de resolver cualquier tipo de conflicto", aclaró la gremialista, quien luego dio detalles del desencadenante del grave hecho. "Lo que nos relataron fue que una mamá junto con la hija mayor ingresaron a la escuela para buscar a una profesora porque le habría llamado la atención a su otra hija que concurre al sexto grado. Al no encontrarla, golpearon a la regente, a la subregente y a la secretaria", relató Sepúlveda a LMNeuquén.