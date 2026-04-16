"Soy inocente", declaró Luque por la muerte de Maradona: la explicación por el tamaño del corazón de Diego

El médico decidió declarar sorpresivamente este jueves al mediodía. Qué dijo acerca del estado de salud y la muerte de Maradona.

La segunda jornada en el neuvo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este jueves a las 10 de la mañana con una audiencia con testimonios clave que buscarán reconstruir sus últimos días y el momento en que fue hallado sin vida en su casa de Tigre , el 25 de noviembre de 2020.

Entre las declaraciones más esperadas está la de su hija Gianinna Maradona , prevista para después del mediodía. De manera sorpresiva, el médico Leopoldo Luque pidió declarar.

La audiencia comenzó con enfrentamientos y cruces entre los abogados. Pero ante el pedido del neurocirujano que atendió a Maradona durante el último tiempo, previo a su muerte, habrá un cuarto intermedio hasta las 12 y luego declarará. Se trata de uno de los imputados en el caso por la muerte de Maradona.

Desde la Fiscalía consideraron que el abogado Francisco Oneto "les tomó el pelo a todos" tras solicitar la declaración del neurocirujano Leopoldo Luque. Ahora suspendieron todas las declaraciones de los testigos que estaban previstas para esta jornada.

"Es una maniobra dilatoria ¿por qué no pidieron en la audiencia anterior que declare Luque? Piden que los fiscales informen los testigos, vienen y ahora solicitaron esto", cuestionaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas.

"Soy inocente": la sorpresiva declaración de Luque ante los jueces

Al comienzo de su relato, el neurocirujano que atendió al ex futbolista confesó: "Soy inocente y lamento mucho la muerte de Maradona".

Acto seguido, se limitó a realizar un cuestionamiento hacia las pericias médicas debido a la insuficiencia cardíaca y el tamaño del corazón de Diego. Según indicó, tenía una miocardiopatía dilatada que para analizarla "son necesarias las mediciones, pero en la autopsia no se realizó ese estudio, solo dijeron 'están grandes' de manera subjetiva".

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Luego, hablo sobre el tamaño y peso del corazón, que fue uno de los puntos claves en la autopsia. "Los doctores dicen entre tiene que tener 250 gramos como máximo de medida esperable", dijo Luque.

Y sumó: "El corazón de Diego pesaba 495 gramos, es el rango más alto, pero dentro de lo normal. Los peritos dijeron que estaba grande, el doble de lo normal, y lo normal son 500 gramos".

Un testigo clave que vio a Maradona a pocos minutos de morir

Entre los testigos citados por la Justicia para este jueves, se encuentra el comisario Lucas Farías, el primero en ingresar a la vivienda del lote 45 del barrio San Andrés donde murió el astro del fútbol argentino. Para los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, él es uno de los que tiene la versión más “pura” de cómo estaba Diego al fallecer.

Anteriormente,el policía había dicho ante la Justicia que, cuando llegó al domicilio donde estaba Maradona, se encontró con un “bulto prominente” que resultó ser su cuerpo. Esta descripción sostiene la postura de la acusación que asegura que el Diez estaba muy edematizado y nadie lo ayudó.

Testigo Juicio Maradona. Juan Carlos Pinto. Juan Carlos Pinto, el médico que firmó el acta de defunción de Diego Maradona.

También declarará Juan Carlos Pinto, el médico que firmó el acta de muerte. Él profesional ya había testificado en el juicio nulo, donde dijo que Diego ya llevaba algunas horas sin vida para el momento en el que lo encontraron y lo intentaron reanimar.

“Estuvimos haciendo reanimación, pero su cuerpo ya no tenía actividad eléctrica y el paciente ya tenía signos de muerte. Yo le dije a Claudia (Villafañe) que había fallecido, pero me decían que no, que había que llevar a una clínica. No querían aceptar que había muerto", había relatado el médico.

La declaración de Gianinna Maradona

La última testigo de esta segunda jornada del juicio sera la más sensible ya que se trata de Gianinna Maradona, la hija de Diego, que en 2025 habló durante siete horas ante el tribunal, contó que la muerte de su papá la llevó a un momento de mucha oscuridad y tuvo varias crisis de llanto.

Gianinna Maradona y Diego

“Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantar y ver crecer a mi sobrina, Roma, y seguir criando a mi hijo, que la verdad que lo hago sola. Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”, había dicho.

También recordó el último día que vio a su papá con vida. Fue l 18 de noviembre de 2020,una semana antes de su fallecimiento. En su declaración, dijo que no lo vio bien: estaba hinchado y con voz robótica. Se preocupó, así que dijo le avisó a Leopoldo Luque.