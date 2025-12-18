La Justicia dispuso el congelamiento de todos los bienes de José Luis Espert

Qué se sabe de la causa en la que es investigado por su vínculo con el narcotráfico y Fred Machado.

El juez federal Lino Marabelli ordenó este jueves congelar todos los bienes de José Luis Espert por 90 días, debido a una serie de omisiones e irregularidades en sus declaraciones juradas, en la causa en la cual se lo investiga por lavado de dinero por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

Esta medida se da en el marco de la causa que se lo investiga por presunto lavado de dinero y sus vínculos con el presunto narco Fred Machado . La decisión del magistrado se toma luego de un pedido realizado por la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro que resaltó que existe una serie de omisiones e irregularidades en sus declaraciones juradas .

La decisión del juez también alcanza a su pareja , María Mercedes González, y su sociedad Varianza S.A. Para Lino Marabelli, es pertinente llevar adelante esta medida cautelar para "asegurar la continuidad de la investigación".

La orden del juez Mirabelli es en respuesta a un pedido del fiscal Federico Domínguez y de sus colegas de dos organismos especializados del Ministerio Público. Los expertos detectaron que Espert omitió declarar su participación en la sociedad Varianza S.A. Encontraron además distintas "arbitrariedades" en su declaración de la valuación de algunos de sus bienes.

"La medida solicitada procura evitar cualquier modificación en el estado registral de los bienes en cuestión, ya sea su desaparición física o su adquisición por parte de terceras personas que pudieran invocar derechos sobre dichos bienes y causar un irreparable perjuicio al proceso", señaló.

Qué se sabe de la causa en la que José Luis Espert es investigado

El actual diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, fue quien denunció que Espert había recibido una transferencia de 200 mil dólares por parte de Fred Machado. Al mismo tiempo de su denuncia, el Bank of América dio luz verde a documentación que probaba esta maniobra.

El escándalo estalló en el marco de la campaña de elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, cuando Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza. En un primer momento, el presidente Javier Milei lo respaldó, pero finalmente debió renunciar a su candidatura.

En la causa los fiscales advirtieron que los ingresos declarados por el libertario no eran suficientes para justificar ciertos movimientos de dinero bajo análisis. En ese sentido, mencionaron la "existencia de una cuenta no registrada en el exterior en la cual habría recibido US$30.000 provenientes de Wellington Capital Markets Ltd".

Por otro lado, los expertos identificaron como posible testaferro de Espert al hijo de su pareja, Manuel Iglesias, de 23 años. El joven no cuenta con ingresos declarados pero resulta titular de un auto valuado en más de 70 millones de pesos.

El vínculo entre Machado y Espert quedó confirmado

En último lugar, el juez federal indicó que aunque todavía no está completa la ruta del dinero que el narcotraficante Machado le habría entregado, el vínculo entre ellos si fue respaldado por documentación que da cuenta de un supuesto contrato de servicios profesionales entre Espert y la empresa guatemalteca "Minas del Pueblo SA", perteneciente a Machado.

Al respecto, sostuvo: "Los elementos reunidos sugieren que dicho contrato podría constituir un instrumento hábil para intentar justificar -por adelantado- entregas de dinero posiblemente canalizadas por distintos medios".