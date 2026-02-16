La central obrera dispuso una huelga de 24 horas sin movilización. La medida de fuerza coincidirá con el debate del proyecto en el Congreso.

La CGT definió un paro general para el día que se trate la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) definió este lunes la realización de un nuevo paro general de actividades. La medida de fuerza, que tendrá una duración de 24 horas, se llevará a cabo el mismo día en que en la Cámara de Diputados de la Nación inicie el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

A diferencia de otras convocatorias, la central obrera definió que la protesta se realice sin movilización a las calles. La decisión fue tomada tras una reunión de la mesa chica de la entidad, donde se analizó el impacto de las modificaciones normativas que propone el Poder Ejecutivo en el ámbito del trabajo.

A la medida se sumaría los gremios como UTA y La Fraternidad , por lo que no habría transporte público en esa jornada.

Marcha contra la reforma laboral (26) Maria Isabel Sanchez

La cúpula de la CGT busca expresar su rechazo rotundo a los puntos clave de la iniciativa legislativa. Según trascendió, el objetivo del paro es demostrar la disconformidad del sector sindical con los cambios que, consideran, afectan directamente los derechos de los trabajadores y la estructura de los convenios colectivos.

El esquema de protesta se centrará en el cese de tareas en los puestos de trabajo. Al evitar la movilización física hacia el Parlamento o plazas públicas, la central apuesta a una jornada de inactividad total que refleje el descontento de sus afiliados en todo el país.

Cuándo será el paro de la CGT

La fecha exacta de la huelga quedará supeditada al cronograma parlamentario. Una vez que se confirme el día en que la reforma laboral llegue al recinto para su tratamiento, se activará automáticamente el paro general. Esta medida de fuerza se suma a las tensiones crecientes entre el movimiento obrero y la administración nacional por la agenda de desregulación económica.

Reforma Laboral arpobada senado

Desde el sector gremial sostienen que el proyecto actual no contempla las necesidades del mercado laboral y representa un retroceso en las conquistas históricas de los sindicatos. Por su parte, el oficialismo insiste en la necesidad de sancionar la ley para modernizar las relaciones de empleo.

Las principales objeciones de la CGT a la reforma laboral

Pese al clima de resignación que domina en la conducción cegetista, algunos dirigentes confían en que las resistencias de aliados del oficialismo a modificaciones de último momento —sobre accidentes laborales o pago de salarios— puedan impedir la aprobación en Diputados y hacer que la reforma vuelva al Senado.

“El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones o quede trabado en el Congreso”, expresó un directivo sindical, en referencia a las iniciativas que “lesionan los derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, en la CGT destacan haber preservado las cuotas solidarias y las contribuciones patronales a las obras sociales, un punto clave para sostener el financiamiento del sistema de salud sindical. No obstante, la central anticipa que seguirá presionando por cambios en otros aspectos de la reforma.

cgt marcha nacional

Los cuestionamientos se concentran tanto en disposiciones de derecho individual —como indemnizaciones, jornada laboral y vacaciones— como en aspectos del derecho colectivo, entre ellos la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales y las limitaciones a las asambleas sindicales.

En un documento interno, la CGT rechazó “en su totalidad” la reforma por considerarla contraria a la Constitución y a convenios internacionales, y anticipó que podría impulsar una impugnación judicial si se aprueba sin cambios.