La terrible hipótesis sobre la desaparición de Nicolás Duarte: salió al boliche y no volvió

El joven fue visto por última vez el sábado en medio de la tormenta que azotó al AMBA.

La policía lleva a cabo un amplio operativo de búsqueda en la zona de Ezeiza, tras la desaparición de Nicolás Duarte , un joven de 18 años, que fue a un boliche bailable de la zona, pero a su salida lo sorprendió la feroz tormenta que se desató en gran parte del AMBA y nada más se supo de él.

El adolescente, oriundo de la localidad de Tristán Suárez, se dirigió al boliche "Egipto Baires Sur" y tras permanecer un par de horas dentro del boliche, salió caminando en soledad y en medio de una intensa lluvia . La última imagen que se ve del joven es mientras iba caminando sólo cerca de la ruta 205 pero luego se perdió su rastro.

A unos 100 metros de lugar donde se lo vio por última vez, pasa el arroyo Aguirre y un precario puente peatonal. Debido a la intensa lluvia, podría haberse visto con un caudal mayor. En este sentido, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el joven cayó al arroyo y fue arrastrado por la corriente , motivo por el cual se ampliaron los rastrillajes en la zona.

Desaparición de nicolas duarte

La reconstrucción de la desaparición y un testimonio clave

Según la reconstrucción que se realizó del caso, Duarte habría permanecido en el boliche hasta las 4:15 de la mañana. Según testigos, el personal de seguridad lo retiró del lugar por estar alcoholizado. Luego, la cámara de seguridad lo registró caminando varios kilómetros bajo la lluvia: "Desde esa primera imagen hasta la última, pasaron casi cuatro horas y recorrió cerca de ocho kilómetros", precisó el periodista Pablo González de Telenoche.

En el marco de la investigación, se conoció el testimonio de un recolector de basura, quien declaró haberlo visto aproximadamente a las 8 horas en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión visible en el labio. El trabajador le consultó si requería asistencia y Duarte contestó que no.

Esta declaración toma relevancia tras conocerse a partir de un relevamiento de cámaras de seguridad, que el joven camina por la calle Araucarias hacia un puente sin barandas sobe el arroyo Ortega alrededor de las 8:02 de la mañana y es cuando se pierde su rastro.

salió al boliche y desapareció en medio de una tormenta

El celular del joven de 18 años se perdió de manera repentina poco antes de las 3 de la madrugada. Esta pista, sumada a la lluvia y los videos, hacen que la hipótesis más firme para el fiscal y los investigadores de la DDI de Ezeiza sea la de un accidente fatal en medio de la tormenta.

En diálogo con canal América, su padre Heber respondió que esta hipótesis del río cobra mayor fuerza con el paso de las horas ya que "la última imagen apunta que va en dirección a un puente medio precario y el arroyo estaba muy inundado. Piensan que patinó y se lo llevó la corriente. No queremos pensar eso, pero es lo que se está manejando".

En el rastrillaje que se realiza para encontrarlo participan bomberos, canes rastreadores, buzos tácticos de la Policía de Buenos Aires y personal de Tecnologías Aplicadas del SIFJ, a partir de la disposición que tomó la Fiscalía interviniente con la activación de un operativo de rastrillaje especializado.

busqueda de nicolas duarte

"Los peritos realizaron un análisis geotécnico y de antenas, determinando que el celular del joven dejó de emitir señal en la zona del local bailable, orientando las tareas hacia el cauce del Arroyo Ortega", determinó Noticias Argentinas.