Urgente: una beba de 10 días necesita salir del hospital y encontrar una familia

Desde que nació, la beba espera poder irse a una casa que la reciba con amor. Ella es una niña sana. El Ministerio de Gobierno busca familias solidarias.

La beba recién nacida permanece alojada en un centro hospitalario de Neuquén porque no tiene una casa que la reciba.

Una beba de apenas 10 días de vida espera, desde su nacimiento, poder ir a casa. No tiene problemas de salud, pero permanece internada en el hospital porque aún no se ha encontrado una familia solidaria que la reciba . Las autoridades advierten que el tiempo apremia : permanecer en un entorno hospitalario sin necesidad médica implica exponerla a riesgos innecesarios.

Bernardita Uyarte, directora provincial de Medidas de Protección Excepcionales del Ministerio de Gobierno, hizo pública esta urgente convocatoria : "No está internada por una cuestión de salud, sino porque aún no conseguimos una familia solidaria para su cuidado. Por eso la urgencia. No puede seguir esperando en ese entorno".

Desde el organismo explican que se trata de una medida excepcional ordenada por la Justicia y solicitada por la Defensoría del Niño, ante una situación que impide que la niña permanezca con su familia de origen. En esos casos, se activa la búsqueda de una familia solidaria que pueda cuidar temporalmente al menor.

"Cuando son tan chiquitos, la urgencia es mayor. No puede seguir internada porque en un hospital hay otros riesgos: infecciones, enfermedades, es un ambiente que no es para una bebé sana", sostuvo Uyarte, en declaraciones a LU5.

Las familias disponibles ya están acompañando a otros niños

Durante el año, el ministerio realiza convocatorias para sumar familias solidarias. Muchas ya se encuentran activas cuidando a otros niños que también han sido separados de su entorno familiar. Pero en los últimos meses, la demanda creció significativamente.

Uyarte indicó que en julio se emitieron varias convocatorias, "porque hubo un aumento de medidas de protección, especialmente con niñitos muy pequeños". Esto hizo que las familias previamente inscriptas ya estén al cuidado de otros niños, y no se cuente ahora con una opción disponible para esta bebé de 10 días.

Por eso, la funcionaria explicó que salieron "rápidamente a hacer esta nueva convocatoria, poniendo el énfasis en esta bebita de tan corta edad". Una vez que se evalúe y seleccione a una familia, el ingreso de la niña al hogar se hará de forma inmediata, para evitar que siga hospitalizada. "Cuando ya tengamos la familia, ahí se hace el ingreso. En ese momento, la bebé se externa y va a esa casa", detalló.

¿Qué implica ser familia solidaria?

Ser familia solidaria no es lo mismo que adoptar. Es una figura legal que permite que niñas y niños que atraviesan situaciones familiares complejas puedan vivir en un hogar donde se los cuide y contenga, de forma transitoria, hasta tanto se resuelva su situación judicial. Es un compromiso profundo, aunque temporal, que puede cambiar la vida de una persona.

"El equipo ya está trabajando. Se hacen entrevistas, evaluaciones rápidas, porque el proceso tiene que ser ágil. La idea es determinar lo antes posible si esa familia está en condiciones de garantizar el cuidado", aseguró Uyarte.

Las familias pueden expresar en qué casos estarían dispuestas a colaborar: bebés, grupos de hermanos, niños y adolescentes... En función de eso, el equipo de trabajo realiza el acompañamiento y el seguimiento correspondiente.

Además de esta bebé recién nacida, hay otros niños y niñas que necesitan un hogar. Entre ellos, un grupo de tres hermanos de 4, 6 y 8 años que necesitan estar juntos, y dos niños más, de 7 y 9 años, que pueden ser ubicados en familias diferentes. Hace pocos días atrás salió la convocatoria urgente para ellos.

“Las convocatorias siguen vigentes. Cada uno de esos chicos necesita una familia que los acompañe mientras se define su situación”, explicó Uyarte.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono de contacto urgente al 299 4127862, número habilitado especialmente para esta convocatoria. A través de ese canal, se brinda información detallada sobre el proceso, la documentación necesaria y se orienta a los interesados en cada paso.

"Ahí les explican cómo anotarse, cómo llenar el formulario online o si prefieren hacerlo en persona. También se pueden evacuar todas las dudas", indicó la funcionaria.

Una bebé de apenas 10 días espera salir del hospital y tener un hogar, aunque sea por un tiempo. El derecho a ser cuidada y protegida no puede esperar.