Neuquén moderniza el cementerio central sin perder su historia: de qué se trata

Una renovación integral suma seguridad, parquización y arte contemporáneo en una necrópolis que se construyó en 1915.

El Cementerio Central de la ciudad de Neuquén está experimentando grandes cambios, incluyendo la creación de un espacio multiconfesional, mejoras en los nichos, áreas que pronto serán parquizadas con riego automatizado y un paisajismo en progreso, así como la modernización de oficinas y sistemas de iluminación para mejorar la seguridad y la circulación.

Esta necrópolis fue la primera construida en la ciudad, en 1915 , aunque ya existían tumbas en el lugar en 1910. Por el crecimiento urbano quedó situada en el área centro. Su historia y el paso de los años es contada por los panteones y mausoleos que muestran cambios arquitectónicos de acuerdo con los gustos de cada época.

De ahí que los cambios que se hacen son respetuosos y merituados entre arquitectos e historiadores. De entrada, uno de los gestos más simbólicos con el que se encuentra el visitante es la remoción de la Cruz Mayor y la construcción de un paredón con la simbología de las religiones más representativas, en sintonía con la política del intendente Mariano Gaido de inclusión y de respeto por la diversidad.

Cementerio central nqn (1) Leticia Vázquez Torres, directora de Análisis Ocupacional, Mejoras y Capacitación de la Municipalidad de Neuquén.

Ahora también el Cementerio Central está iluminado toda la noche con luminarias sustentables que pueden modificar la intensidad de la luz, en el marco de una nueva etapa de mejoras y de modernización. El puntapié inicial, contó Leticia Vázquez Torres, directora de Análisis Ocupacional, Mejoras y Capacitación, fue el cambio de la ordenanza que regula el funcionamiento del espacio.

Cementerio centra de Neuquén: historia y refacciones

“Tenemos luces de paneles solares que nos permiten tener toda la noche todo iluminado, no con mucha intensidad porque esto no es una plaza. Tienen sensores en movimiento que permiten programarla, de modo que cuando una persona se acerca alumbran con mayor intensidad, y, si no, son más tenues”, explicó.

Durante una recorrida guiada por la funcionaria en el lugar, informó que estos cambios se vienen experimentando desde principios de año. Así, se realizó una puesta en valor de los frentes de los nichos, muchos de los cuales se encontraban deteriorados por el paso del tiempo.

El trabajo es integral e incluye una renovación en el frente y en los bordes de los nichos, pintura, nueva numeración y tratamiento de humedades en los techos de las galerías. Vázquez Torres anticipó que también se implementará iluminación en todos los pasillos, garantizando mayor comodidad y seguridad tanto para los visitantes como para quienes trabajan allí.

Cementerio central nqn Las mejoras a la vista del cementerio central de la ciudad de Neuquén.

Hizo notar entonces las mejoras que incorporan los deudos para sus familiares, “hay mármoles divinos”, mostró. Las galerías que contienen los nichos van a ser pintadas, lo mismo que los paredones interiores de la necrópolis para que el deudo perciba al lugar no solo como lugar de descanso, sino además de encuentro.

Las áreas parquizadas contarán con riego automatizado a fin de garantizar el verde. A este efecto, Vázquez Torres, a cargo de la obra, explicó que debido a la extensión del predio fue contratada una empresa especializada e indicó que “se implementarán dos sistemas: riego por aspersión en los sectores con sepulturas y riego subterráneo en la zona de los panteones”.

El arte contemporáneo dialoga con la tradición neuquina

La participación artística también se hace presente a través de Arte Capital en un paredón existente, justo detrás del sector de cremaciones. “Va a quedar parquizado e iluminado, en tanto la acción artística, obviamente, tendrá que ver simbólicamente con la temática del cementerio”, deslizó la funcionaria.

En el área de cremaciones, avanzó más adelante, “se está trabajando, por otro lado, en la remodelación de la red de gas, necesitamos cambiar el caudal para optimizar el funcionamiento de los tres hornos existentes, adaptando los artefactos a la normativa vigente y asegurando un servicio eficiente y seguro”.

Cementerio central nqn (3) El cementerio central de Neuquén se fundó en 1915.

Las intervenciones en este cementerio abrazan a las oficinas del crematorio que datan de muchos años: serán renovadas completamente, incluyendo pisos, iluminación, veredas y espacios de trabajo mejorados para los empleados.

En cuanto a la infraestructura, se están acondicionando veredas empleando puzolana en los senderos internos para demarcar el tránsito sin alterar el carácter verde del espacio.

Otro aspecto fundamental del proyecto delineado por Vázquez Torres es la preservación de la memoria: el Archivo General del cementerio, donde se conserva una enorme cantidad de documentación histórica, “es esencial. La resguardamos, hay libros antiquísimos indispensables para la búsqueda de sepulturas más antiguas y para la atención a los familiares que lo requieren, más allá de que tenemos un sistema digital de registro”.