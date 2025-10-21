Trasladarán en avión sanitario a una rionegrina gravemente herida en México

La gestión del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck logró destrabar la prestación para la mujer que sufrió un accidente en Tulum.

Una mujer oriunda de Las Grutas permanece internada en estado crítico tras caer desde un tercer piso en Tulum, México . El Gobierno de Río Negro dispuso un avión sanitario para el traslado de Karina Alejandra Rott hacia la Argentina .

Según explicaron los familiares de la mujer, la víctima presenta dos fracturas expuestas y lesiones vertebrales críticas que requieren intervención quirúrgica urgente para evitar parálisis o la amputación de un miembro inferior.

El avión sanitario fue puesto a disposición una vez que la familia notificó la crítica situación al consulado argentino y al Gobierno Provincial. El próximo paso es la emisión de la autorización por parte del hospital mexicano para concretar el operativo.

La búsqueda de respuestas en el Consulado Argentino en México

"La familia ha contactado desesperadamente a la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como a la Cancillería, sin recibir respuestas ni soluciones efectivas hasta el momento" explicó la vocera de la familia Rott.

kari La familia tiene una colecta solidaria activa para afrontar los gastos médicos.

Belén, amiga de la mujer en declaraciones a medios locales, explicó: “El Gobernador de Río Negro le consiguió un avión sanitario. La familia está esperando la autorización del hospital de México para el traslado”.

La amiga explicó que el paso faltante es que el Hospital de México le de el alta a Karina. Además, agregó que el objetivo es realizar la intervención quirúrgica en Argentina para abonar precios más accesibles. La víctima presenta dos fracturas expuestas, fracturas en las vértebras L2 y L5, además de una fractura en el tobillo izquierdo.

568288062_10241165322969007_7199338620549080660_n Karina espera la autorización del hospital de México para efectuar el traslado.

“La idea es traerla a la Argentina y operarla acá, ya que allá los valores son imposibles de costear, y no hay tiempo ya. Corre riesgo en cada segundo que pasa” indicó Belén.

La atención médica en los hospitales de Tulum

Pese a la gravedad del estado de Karina, la mujer no recibió la atención adecuada en los hospitales públicos locales, según sus allegados. Primero recibió asistencia médica en el hospital de Playa del Carmen y luego en el Hospital General Agustín O´Horán en Mérida, pero los centros se negaron a brindarle el tratamiento adecuado a la mujer.

columna La víctima presenta dos fracturas expuestas y fracturas en las vértebras L2 y L5.

“Los hospitales privados, por su parte, exigen costos exorbitantes que la familia, con recursos limitados, no puede costear. La familia se contactó desesperadamente a la Embajada y el Consultado de Argentina en México sin recibir respuestas ni soluciones efectivas” indicó la familia.

La colecta para cubrir gastos médicos

Mientras tanto, la familia mantiene activa una colecta destinada a cubrir gastos médicos y de traslado. La cuenta habilitada para colaboraciones al alias porkari2.0 que corresponde a la cuenta de Melanie Jacqueline Rott.

Los allegados a Karina explicaron que la mujer proviene de una familia de escasos recursos y no disponen de ingresos suficientes para afrontar el traslado de la mujer y los tratamientos médicos que necesitará para su recuperación.