Empresarios denuncian que este año entraron 3500 toneladas de ropa usada al país

En un informe , la Fundación Pro Tejer plantea que se trataría de "basura" que no se puede reciclar, como descarte de mercados desarrollados. De dónde proviene.

De la mano de la desregulación de las normas de comercio exterior, la Argentina registra un incremento del 26% interanual en el volumen de ropa usada . Aunque se puede suponer que se trata de prendas que vienen por barco de Europa, en realidad el 86% del ingreso se registró por la Aduana de Jujuy.

Así lo señala en un informe la Fundación Pro Teje r, donde califica al producto com o “basura”, que no tendría valor de uso y que por tratarse de tejidos artificiales, no se podría reciclar.

El informe señala además que si bien el país siempre aceptó de alguna manera r opa de segunda mano desde el exterior, su presencia en el mercado local siempre fue “marginal”.

“El punto de quiebre comienza en 2024, aunque si bien aún los montos y cantidades importadas son bajas en términos absolutos, representan un cambio de tendencia respecto de años anteriores”, señala a través del relevamiento realizado.

El trabajo indica que “a expansión definitiva se materializa en 2025. “En el período enero - octubre, las importaciones de ropa usada ascienden a u$s3,7 millones en valor y 3,5 millones de kilos (volumen)”, detallaron.

El estudio estima que respecto de los primeros 10 meses del año pasado las importaciones de prendas de segunda mano subieron en volumen el 26,6% y 11,7% en valores.

“En 2025, el ingreso de ropa usada se realizó principalmente por la Aduana de Jujuy, con el 84% del total importado”, señala el reporte privado. En cambio, Buenos Aires concentró apenas el 16%del total. Las entradas por Ezeiza y Salta fueron marginales, dice la entidad que representa a empresarios textiles de todo el país.

Procedencia de las prendas usadas: Chile

Los empresarios de Pro Tejer detectaron que la presencia de las prendas usadas es proveniente de Chile, a través del paso de Atacama.

Los empresarios consideran que a importación de este tipo de ropa se encuadra en lo que se denomina Global Fast Fashion, que es un sistema de producción de muy bajo costo.

“Una proporción significativa de estas prensas esta compuesta por fibras sintéticas, especialmente poliester, que no son biodegradables”, advierte Pro Tejer. La entidad plantea que ese tipo de tejidos liberas microplásticos al ecosistema.

También considera que el hecho de que la mercadería ingrese por el Desierto de Atacama en el norte del país puede terminar en que “millones de prensas terminen acumulándose como residuo textil masivo”.

Impacto económico

La Fundación Pro Tejer advierte que “la importación masiva de ropa usada genera competencia desleal frente a la producción y el comercio nacional”. “Se trata de mercadería descartada de otros mercados, basura, que ingresa a precios que es imposible igualar".