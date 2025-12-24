Seba Mendoza y Valentino Merlo, la gran apuesta musical de la Expo Mariano Moreno

Además, serán de la partida la joven Sharon y Los Camperos y grupos musicales de Chile. Se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de enero.

Mariano Moreno, conocida turísticamente como el “Corazón del Neuquén”, se prepara para vivir un fin de semana histórico con la 23ª edición de la Expo Artesanal, Productiva y Cultural, que tomará vuelo los días 9, 10 y 11 de enero . Esta localidad, emplazada a orillas del arroyo Covunco y a 20 km al norte de Zapala, se convertirá en un escenario de excelencia para que artistas de renombre y jóvenes talentos muestren su música y habilidades.

La cita es en el anfiteatro municipal “José Vázquez” del balneario municipal, donde se presentarán algunos de los artistas más destacados de la escena musical local y nacional.

Con un lineup de lujo, la gran atracción musical de la expo será el reconocido artista de cumbia, Sebastián "Seba" Mendoza, quien hará vibrar al público con sus éxitos y ritmos contagiosos. Mientras que el joven Valentino Merlo, con su empuje y energía, promete ser una de las revelaciones de las tres noches del festival marianense. De igual manera y con las mismas expectativas actuará Sharon y Los Camperos, originarios de Trevelin, Chubut, presentando una propuesta que busca rescatar las raíces culturales más profundas del país y de la Patagonia.

La Expo Mariano Moreno, según comentó el intendente Javier Huillipan en contacto con LM Neuquén, es más que un evento musical. “Es una celebración de la agricultura, la producción y las artesanías de la región. Durante nuestra fiesta, los asistentes podrán disfrutar de stands de productores y artesanos locales, degustar productos típicos y conocer más sobre el trabajo que se realiza en el Valle del Covunco y toda la región del Pehuén”, describió el jefe comunal.

Un evento imperdible

Con la presentación de Seba Mendoza y Valentino Merlo, la Expo promete ser un evento imperdible para toda la familia. Sin dudas es una increíble oportunidad de disfrutar de noches de música, cultura y diversión en un entorno natural único. Es así que la cuenta regresiva ha comenzado para lo que será esta 23ª edición de la fiesta que tiene el sello de identidad de Mariano Moreno. Este evento se ha convertido en una cita obligatoria para la comunidad y los visitantes, y este 2026 tendrá un fin de semana que ya es considerado histórico para la localidad.

La expo contará con una grilla artística diversa y emocionante, que incluye la presentación de destacados artistas locales y nacionales. Para abrir la fiesta, el viernes 9 de enero por la noche y para sumar un toque de diversión y alegría, se presentarán Los Miranditas, el Rodri y Los M y E Cisneros.

El sábado, Sharon y Los Camperos del Chamamé y Seba Mendoza harán vibrar al público con su música tradicional y cumbia contagiosa. El domingo subirán al escenario como un broche de oro y un gran show de cierre: Cristian y sus Tejanos de la Kumbia y Valentino Merlo.

Fiestas de fin de año

Con la Expo Artesanal, Productiva y Cultural a la vuelta de la esquina, Mariano Moreno se prepara para recibir a los turistas con los brazos abiertos. Es así que las fiestas de fin de año contarán con una serie de eventos y actividades que prometen ser inolvidables. El balneario municipal será el epicentro de la celebración, con una importante cartelera musical que incluirá a artistas regionales los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Además de la música en vivo en este espacio, el reciente complejo gastronómico y cultural “La Americana”, ubicado sobre la ruta 14, tendrá una noche de gala después del brindis de Navidad. El evento contará con la participación de artistas de la región como los grupos Chamigo y Avance Chamamecera, que cautivarán al público con su música y talento.

En tanto, en el anfiteatro del balneario estarán el 25 de diciembre a partir de las 21 horas: Abigail y su Conjunto y Ventarron Chamamecero. Por su parte, el 1 de enero de 2026 actuarán: Luquita y sus Chamas, Los Mena y El Campero y su Conjunto.