Los primeros bebés de 2026 en Argentina: ¿por qué ya no se informan en Neuquén?

El Ministerio de Salud de la provincia emitió un comunicado sobre el tema. Sin embargo, la práctica se mantiene a nivel nacional.

Es uno de los casos más llamativos porque no se inscribe en el país desde hace décadas.

Este jueves, se conocieron los datos de los primeros nacimientos en todo el país . Apenas unos segundos después del cambio de año, una mujer de San Luis dio a luz a Mia, que se convirtió en la primera bebé de 2026.

Sin embargo, no hay información oficial de los nacimientos en hospitales de Neuquén, a partir de una decisión tomada por el Ministerio de Salud de la provincia.

A través de Noticias Argentinas, se informó que Mia, una beba de San Luis, fue la primera en nacer este año en todo el país . A ella le siguieron Helena y Noah, en Tucumán, y Génesis, en Santiago del Estero. Otros hospitales de distintas provincias argentinas informaron de nacimientos a lo largo de la madrugada, pero sin datos de la provincia de Neuquén.

La falta de información de los nacimientos del primero de enero en los hospitales neuquinos responde, en realidad, a una política implementada por el Ministerio de Salud de la provincia, que busca desterrar el hábito de publicar los primeros nacimientos del año. El objetivo es concreto: respetar los derechos de los niños y también de sus familias a tener un momento de privacidad tras el nacimiento.

ambulancias salud hospitales neuquen.jpg

Aunque consideraron que cada hospital o centro de salud privado tiene la libertad de informar los nacimientos si lo considera oportuno, el Ministerio de Salud abandonó esta práctica "hace varios años".

"Cada embarazo es único y cada familia vive este momento de manera diferente. El nacimiento de un hijo o hija es una experiencia profundamente personal e intensa, que merece ser transitada con intimidad y respeto, sin la presión de cámaras, micrófonos o la exposición pública que implica ser noticia", expresaron.

"Las familias tienen derecho a vivir ese primer encuentro con su bebé en privacidad, sin que se transformen en protagonistas involuntarios de una tradición mediática. Además, aunque hay excepciones, en general la cobertura tradicional tiende a romantizar la maternidad desde una mirada única, sin contemplar la enorme diversidad de experiencias, emociones y realidades que rodean a cada nacimiento", agregaron.

Hospital Castro Rendon (6).JPG Maria Isabel sanchez

"Al mismo tiempo, también nos preocupa que convertir los nacimientos en una "carrera" entre hospitales o ciudades por ser los primeros del año desnaturalice lo que es un acontecimiento íntimo. Incluso surge la pregunta legítima sobre si estos tiempos se fuerzan de alguna manera para coincidir con la medianoche, lo cual iría en contra de respetar los procesos naturales de cada parto", sumaron.

De esta manera, el listado de niños recién nacidos en todo el país no incluyó datos de la provincia de Neuquén, pero sí de otras jurisdicciones en donde la tradición se mantiene, pese a que puede despertar una competencia entre distintos centros de salud, ciudades o provincias que llegue, en los casos más graves, a generar violencia obstétrica.

Los nacimientos que informaron a nivel nacional

En la Clínica Italia, las autoridades informaron que Florencia Olaechea dio a luz a las 00hs Mia, momento en el que todo el país levantaba la copa para brindar por el comienzo de un nuevo año.

Se supo que Florencia tenía cesárea programada para este viernes, por lo que fueron a festejar a la casa de un familiar, pero en medio de la cena se adelantó el trabajo de parto y debieron ir a urgencias, lugar donde se produjo el nacimiento.

recien nacidos1.jpg

Minutos después, a las 00.02, se conoció la gran noticia del nacimiento de Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. En dicha provincia la actividad fue intensa ya que otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.

El otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero donde se indicó que a las 00.09 de este jueves 1 de enero nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.

En Salta, San Juan, La Plata y Bahía Blanca también nacieron bebés durante la madrugada de este jueves.